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MHP'li Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Adana’nın 'afet bölgesi' kapsamına alınarak, çiftçi borçlarının ertelenmesi, devlet desteği sağlanması çağrısında bulundu. Karakaya, Adana’da son 6 ayda yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle ekili-dikili alanlarda meydana gelen zararları Meclis gündemine taşıdı.

MHPli Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”

11 Temmuz 2017 13:13

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle önerge veren Karakaya, “Bu yılın başlarında Adana’da meydana gelen şiddetli don, Mayıs ayında ise şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle narenciye bahçeleri; pamuk, kavun, karpuz, sebze-meyve gibi ürünlerin ekili olduğu alanlarda ciddi zararlar meydana gelmiştir. Şimdi ise içinde bulunduğumuz Temmuz ayının ilk iki gününde 50 dereceyi bulan aşırı sıcak hava ve yakıcı poyraz aynı alanlarda benzer zararın oluşmasına yol açmıştır” dedi.

"Üreticiler çaresiz durumda"

Üreticinin çaresiz olduğunu belirten Karakaya, şöyle devam etti:
“Çoğu kredi ve benzeri borçlarla yapılan söz konusu zirai faaliyette hiç beklenmeyen olumsuz şartlara muhatap kalan üreticilerimiz çaresiz duruma düşmüşlerdir. Bu kadar kısa zamanda bu kadar olumsuz hava şartları yaşayan Adana’da ekili alanlarda meydana gelen zarar-ziyan sebebiyle sıkıntılı bir dönem yaşayan üreticilerin mağduriyetleri giderilmeli, gerekli tedbirler alınmalıdır. Tarımsal üretimi kapsayacak şekilde Adana’nın 'afet bölgesi' ilan edilmesi ve buna göre borçların ertelemeye ve yapılandırmaya tabi tutulması, devlet desteği sağlanması zorunlu hale gelmiştir.”

Bakan Çelik’e yöneltilen sorular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Bakan Faruk Çelik’e şu soruları yöneltti:
“Adana’da bu yılın ilk yarı döneminde meydana gelen don, dolu, şiddetli yağmur sebebiyle oluşan zarar tespiti yapılmış mıdır? Zararın maddi boyutu ve etkilenen üretici sayısı nedir?
Temmuz ayının ilk iki gününde yaşanan kavurucu sıcaklar ve poyraz nedeniyle tarım alanlarında meydana gelen zarar tespiti düşünülmekte midir? Adana’nın tarımsal afet bölgesi ilan edilmesi ve afet şartlarını yaşayan üreticilerin sulama birliklerine, kooperatiflere, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ve devlet desteği sağlanması düşünülmekte midir?” 


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