MHP Genel Başkanı Yardımcısı Karakaya, TBMM’de gazetecilerin başkanlık sistemine ilişkin sorularını cevapladı. Karakaya, MHP milletvekillerinin ‘Meclis’te ‘evet’, referandumda ‘hayır’ denmeyeceğine yönelik sözlerine ilişkin, “Neye ‘evet’ neye ‘hayır’ diyeceğimizi bilmiyoruz. Önce metnin görünmesi lazım” dedi.

MHP olarak başkanlık sisteminin gelip gelmemesini konuşmadıklarını ifade eden Karakaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu andaki mevcut yapının Anayasa’ya aykırı olduğunu, fiili bir başkanlık sisteminin uygulanmakta olduğunu, gerek Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, hükümetin, gerekse Sayın Cumhurbaşkanı’nın fiili başkanlık sistemini sürdürdüklerini ve bu yapının sürdürülebilir olmadığını, taşınabilir olmadığını, bunun ayrı bir krize neden olabileceğini söyleyerek, orada bir risk olduğunu ifade ederek tavır belirliyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak başkanlık sisteminin yanındayız ya da karşısındayız açıklaması değil bu. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemin yanında olduğumuzu defaten ifade ettik. Ama şu an mevcut durumu kabul eden var mı? Milliyetçi Hareket Partisi’ni eleştirenler öncelikle mevcut durumu içlerine sindirebiliyorlar mı sindiremiyorlar mı, mevcut durumdan şikayetçiler mi, şikayetçi değiller mi? Bugüne kadar muhalefet partilerinin mevcut durumu Sayın Cumhurbaşkanı’nın mevcut Anayasa dışına taşmasını, hükümetin başkanlık sistemi uygulamıyormuş gibi tavır ve davranışlarını hepsi eleştirdi. Buna bir çözüm bulunması lazım. Çözümü illa ki başkanlık sistemine geçiş gibi algılamak doğru değil. Milliyetçi Hareket Partisi anayasal sınırlar içinde bu işin nasıl çözülebileceğini sadece ortaya koydu.”

Karakaya, gelecek metinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin isteklerine dikkat edilip edilmeyeceğini göreceklerini belirterek, “Başbakan’ın açıklamasıyla şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Burada milletvekilleri kendi hür iradeleri ile karar verecek. Bu kararlar öyle kolay kararlar değil, tarihi sorumluluk gerektiren kararlardır. Biz onu görmeden, metni görmeden ne diyeceğimizi söylememiz mümkün olabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi’nin hassasiyetlerine aykırı bir şey gelirse Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin yanında olmasını beklemek, Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy verenlere, milletvekillerine saygısızlık olur. Ortada olan, fiilen uygulanan bir başkanlık sistemi var. Yetkisi sonsuz, sorumluluğu sıfır. Bu sorun çözülmezse krize, kaosa götürür” şeklinde konuştu.

Başkanlık sistemine ilişkin olarak Karakaya, iktidar partisiyle, Cumhurbaşkanı ile görüşmediklerini ifade etti. Karakaya, parlamenter sistemden yana olduklarını tekrarlayarak, “Metin ne olacak bilmiyoruz. O metin geldikten sonra madde madde düşüncelerimizi açıklayacağız. Bu Türkiye için önemli bir durum. Türkiye sistem sorununu silip atması lazım” diye konuştu.