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MHP'li Meclis Üyesi Işıklar istifa etti

2014 yerel seçimlerinde MHP’den Didim Belediye Meclis Üyesi seçilen Ragıp Işıklar, meclis üyeliği görevinden istifa etti. Işıklar’ın yerine MHP’den Meclis üyesi adayı olan Levent Atas, belediye meclisine giren isim oldu.

MHPli Meclis Üyesi Işıklar istifa etti

29 Aralık 2016 12:37

2014 yerel seçimlerinde MHP’den 6. sıradan Didim Belediye Meclis üyesi seçilen ve yaklaşık 2,5 yıldır meclis üyeliği görevini sürdüren Ragıp Işıklar özel nedenlerden dolayı Meclis Üyeliğinden istifa etti.
Işıklar’ın istifasını Didim Belediyesine sunduğu öğrenilirken, Belediyenin istifasıyla ilgili süreci başlattığı ve İlçe seçim kurulunu bilgilendirdiği öğrenildi. Işıklar’dan boşalan meclis üyeliğine ise 7. sırada yer alan Levent Atas’ın geçeceği öğrenilirken istifayla ilgili değerlendirme yapan MHP Didim İlçe Başkanı Levent İlter, Işıklar’ın özel nedenlerden dolayı istifa ettiğini ve Didim’den de ayrılma gibi düşüncesi olmasından dolayı bu kararı aldığını öğrendiğini belirterek parti üyeliğinin sürdüğünü söyledi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Ragıp Işıklar’ın istifasını aldıklarını ve İlçe seçim kuruluna bildirdiklerini belirterek resmi sürecin başladığını söyledi.

Hüseyin Çalışkan 

Etiketler: istifa


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