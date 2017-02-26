MHP Antalya İl Teşkilatı, ‘Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci’ konulu bir basın toplantısı düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen basın toplantısına MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal, MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Antalya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, MHP MYK üyesi, Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Avukat Mehmet Parsak ve MHP MYK üyesi Hüseyin Kocabaş katıldı.

Türk milletinin ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, “Her gün değişik illerde verilen şehitlerin yanı sıra Fırat Kalkanı ile kayıplar veriyoruz. Sistematik cinayetler ve terörizm ile küresel olarak ülkemiz köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Türkiye bu zor günleri aşacak ve üstesinden gelecek güçtedir. Suriye’de ve Irak’ta iç çatışma ve kaos var. İçeride PKK ile uğraşırken, oralarda terör örgütleri sıkıştırıyor. Bunun kaynağı çok eskiye dayanıyor” dedi.

“MÜTTEFİKLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH YARDIMI, EĞİTİM YARDIMI YAPIYOR”

Müttefiklerin terör örgütlerine silah yardımı, eğitim yardımı yaptığını söyleyen Günal, “Fırat Kalkanı’nın kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Oradaki halkların geleceği açısından bu operasyon gereklidir. Kandil’den Afrin’e kadar temizlenmesi gerekiyor. TSK’nın çalışmalarına destek veriyoruz. MHP olarak ABD’nin yaptığı ziyaretlerde hassasiyetimize dikkat çektik” diye konuştu.

“KIBRIS VE EGE’DEKİ ADALAR KONUSUNDA HİÇBİR ŞEKİLDE OLDUBİTTİLERİ KABUL ETMEYECEĞİZ”

Kıbrıs ve Ege’deki adalar konusunda hiçbir şekilde oldubittileri kabul etmeyeceklerini dile getiren Günal, bunların milli meseleler olduğunu söyledi. Günal, “Biz bunların üstesinden gelecek güçteyiz. Türkiye’ye karşı olan şer cephelerine MHP gerekirse tek başına karşı gelebilecek bir partidir. Kıbrıs konusunda Türkiye iyi niyetli yaklaşırken, Rum kesimi aynı niyette değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığının yapısının, din örgüsü ve algısının tartışılması gerektiğini söyleyen Günal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buradan uyarıdan bulunmak istiyorum. Aslında oturup kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığının yapısını, din örgüsü ve algısını tartışmamız gerekiyor. Senelerce askeri liseden başlayarak strateji belirlemiş subaylar ile ilim adamları profesörler, dekanlar, bir vaizin talimatı ile böyle bir kalkışma yapabiliyor. Biz Batı’nın bize dayattığı sözde ılımlı İslam’ın yerine Türk Müslümanlığına, kendi özüne düşseydik, bugün başımıza bunlar gelmeyebilirdi. Bunların üstesinden gelinebilmesi için güçlü bir sisteme ihtiyaç vardır. İşte 16 Nisan’daki yol haritası da daha güçlü bir hükümet ve Türkiye’nin bu kısır döngülerden kurtulması için referanduma gidilecek.”

“DOĞU PERİNÇEK VEYA CHP MEDYASININ SÖYLEDİKLERİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR”

Mehmet Günal, bir basın mensubunun MHP tabanın bir kısmının hayır dediğini söylemesi üzerine şu cevabı verdi:

“Partimizde her nefer liderdir. Bütün neferlerimiz liderdir. ’Hayır’cı dediğiniz kişiler bir takım geçmişten günümüze gelen muhalefet yapan arkadaşlarımızdır. Onların çoğunun partimizle alakası kalmadığını biliyorsunuz. Parti adına konuşma yetkileri de yoktur. Üyesi olan birkaç arkadaşımızın da disiplin işlemi sürüyor. Onların dediği bizi bağlamıyor. Doğu Perinçek veya CHP medyasının söyledikleri bizi ilgilendirmiyor. Kasım ayından bu yana istişare toplantılarımızı sürdürüyoruz. Olağan Kongre sürecimiz de devam ediyor. Gerekli değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bunların hepsi muhalefet sürecinde akamete uğramış olan, belli bir yerlerle bağlantılarının bir kısmı çıkmış olan siyasi uzantıları ‘Yurtta Sulh Konseyi’ çıktığı zaman açıkça görebileceği bazı arkadaşlarımızın parti dışı çalışmalarıdır. Onlar kendileri için siyasi ikbal peşinde koşuyorlar. İstedikleri çalışmaları yapabilirler. Biz zaten MHP olarak arkadaşlarımızla istişare içindeyiz. Sadece MHP seçmenine değil, tüm halkımıza bunu anlatmalıyız. Birileri maddi kaynak bularak MHP üzerinde operasyon yapanları da ayrı tutuyoruz.”

Basın toplantısının ardından AKM Aspendos Salonunda ‘anayasa değişiklik süreci’ ile ilgili halka açık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adem Akalan