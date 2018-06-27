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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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MHP'li milletvekili, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı

MHPli milletvekili, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı

27 Haziran 2018 12:01
 

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