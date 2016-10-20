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MHP’li Özdağ, disiplin kuruluna sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

MHPli Özdağ, disiplin kuruluna sevk edildi

20 Ekim 2016 17:33

MHP Gaziantep Milletvekili Özdağ, parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na sevk edildi. Konuya ilişkin MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Parti üyelik, görev ve sorumluluklarını gösteren parti tüzüğümüzün 11. maddesinin ihlali, yine tüzüğümüzün 78/4-c-e-g maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'mıza sevk edilmiştir."
 


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