MHP'li Özdağ, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "1 Ocak 2016-26 Ağustos 2016 arasında sivil hastanelerde tedavi edilen yaralı sayısı 90, sivil hastanelerde şehit olan veya şehit gelen asker sayısı 29’dur. Yani üniversite ve devlet hastanelerine giden sayısı 119’dur. Bunların 40 tanesi daha sonra sivil hastane tarafından GATA’ya sevk edilmiştir. Aynı dönemde askeri hastanelerde tedavi edilen yaralı sayısı bin 331, şehit olan veya gelen asker sayısı 192’dir. Toplam bin 523 asker askeri hastanelere sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Özdağ şunları kaydetti:

“Temmuz 2015-Ağustos 2016 arasında 164’ü 2015’de, 509’u 2016’da olmak üzere ağır ve çok ağır 745 asker, polis ve korucu GATA’ya sevk edilmiştir. (509 asker, 214 polis, 14 köy korucusu, 8 sivil). Bunlardan kafalarından yaralanan 17’si şehit olmuştur. Ayrıca Nusaybin ve Yüksekova’daki çatışmalar sırasında bu iki ilçedeki devlet hastanelerine GATA’dan 85 sağlık elemanı yollanmıştır. Özetle, Sağlık Bakanı açık bir şekilde Türk kamuoyunu yanıltmaktadır. Sağlık Bakanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü, askeri doktor ile sivil doktor arasında önemli bir fark olmadığına dair bir izlenim vermeye çalışmaktadırlar. Bu doğru değildir. Askeri tıbbiyeli dört askeri kamp eğitimden geçmektedir. Ayrıca havacı askeri tabipler 2 ay uçuş fizyolojisi eğitimi görmektedirler ki, bu eğitimin içinde bir sorti uçuş eğitimi vardır. Denizci tabip subaylar da su altı dalış eğitimi almaktadırlar. Bu eğitim askeri tabip ile her rütbeden asker arasında silah arkadaşlığı duygusu yaratmaktadır.”

GATA ve askeri hastanelerde gerçek verimlilik ölçütünün çatışma ve savaş alanından gelen kaç yaralıdan yüzde kaçının hayatının kurtulduğu olduğunu savunan Özdağ, “Ekim 2015-Haziran 2016 arasında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında GATA’ya getirilen 745 çok ağır ve ağır yaralılardan yüzde 3.1’i şehit olmuştur. Dünya ortalaması ise yüzde 20 civarında kayıptır. İşte olan ve olması gereken verimlilik budur” değerlendirmesini yaptı.

Askeri doktorların birçoğunun muayenehanesi olduğunu iddialarına da cevap veren Özdağ, “15 Temmuz öncesinde Ankara’da GATA ve İstanbul Haydarpaşa’da çalışan 500 öğretim üyesinden Ankara’da 21 doktorun, İstanbul’da 6 doktorun muayenesi varmış veya sivil hastanede saat 17.00 sonrasında çalışıyorlarmış. 15 Temmuz sonrasında yaş haddinden veya kendi isteği ile emekli olan 40 kişi. Bu 40 kişinin sadece 3’ünün muayenesi var. Halen GATA’da mesai sonrasında serbest çalışan sayısı Ankara’da 16, İstanbul’da 3. Bu rakamları Hacettepe Tıp ve Ankara Tıp ile karşılaştıralım. Hacettepe’de toplam 415 öğretim üyesi var. 65’i yarı zamanlı çalışıyor. Ankara Tıp Fakültesi'nde 452 öğretim üyesi var. 101'i yarı zamanlı var. Bu ay 5 kişi daha dilekçe vermiş. Görüldüğü gibi rakamlar ve oranlar sivil tıp fakültelerinin altında” diye konuştu.

Özdağ şöyle konuştu:

“GATA ve askeri hastanelerin tasfiye edilmesi ile Güneydoğu Anadolu’daki askeri sağlık sistemi ve askeri tabipliğin nasıl çöktüğüdür. Birkaç gün önce 171 senelik Diyarbakır Askeri Hastanesi kapatıldı. Düşünün 171 senelik bir kurumun gereksiz olduğunu Sağlık Bakanı anladı ve kapattı. Askeri hastaneyi Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne bağladı. Bu hastane en fazla PKK’lı doktor ve hemşirenin olduğu hastanedir. Sağlık Bakanlığı’nın Güneydoğu Anadolu’daki bütün sistemi terör örgütünün kontrolündedir. Mücadele edilmesi gereken budur. Sağlık Bakanı, askeri tabipler ile uğraşacağına gitsin gazilerimizi tedavi etmemek için izin alan PKK’lı doktorlar ile, zehirlemek için uğraşan PKK’lı hemşireler ile uğraşsın. Altı çizilmesi gereken husus, Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerine ve özel hastanelere gazilerimizin iç rahatlığı ile emanet edilemeyeceğidir. GATA, 15 Temmuz 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van Askeri Hastanelerine 275 öğretim üyesi ve uzman doktor ile 42 yardımcı sağlık personeli yollamıştır. Ayrıca Mart-Haziran 2016’da Nusaybin ve Yüksekova Devlet Hastanelerine Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine 85 askeri sağlık personeli ile destek vermiş ve devralmıştır.”

Ahmet Umur Öztürk



