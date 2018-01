MHP'li Semih Yalçın'dan seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile seçim ittifakı tartışmalarını değerlendirdi. MHP çatısı altında her inançtan, her etnik kökenden Türk vatandaşının dayanışma ve ahenk içinde bulunduğunu ifade eden Yalçın, içinden geçilen hassas dönemde Türkiye'nin milli bütünlüğünün devamının MHP için hassas bir konu olduğunu belirtti. Seçim ittifakı konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sergilediği tavırdan ve çerçevesini çizdiği cumhur ittifakının mukadder başarısından rahatsız olan çevrelerin demokrasi gemisini çok tehlikeli sulara sürükleme çabasına girdiğini kaydeden Yalçın, "Bu çevreler, MHP’nin siyasette oynadığı yapıcı rolü etkisizleştirmek için Türk milletinin en hassas sinir uçlarına dokunmaktan çekinmemektedir. Bahse konu çevrelerce 2019 seçimleri üzerinde sürdürülen tartışmalarda, maksatlı bir ayrımcılıkla 'Kürt seçmen' tabiri kullanılmakta ve 2019 seçimlerinde bu oyların belirleyici olacağı öne sürülmektedir. Milli mutabakat arayışının ürünü olan cumhur ittifakına zarar vermek için Kürt seçmeni kavramı üzerinden siyaset algısı oluşturmak, hakikatte MHP düşmanlığının bir başka kripto versiyonudur. Türkiye’nin hemen her bölgesinde Kürt, Çerkez, Roman vb. kökenli vatandaşlarımız barış içinde ve kaynaşmış vaziyette yaşamaktadır. Türk seçmen kitlesi, bunların birlikteliğinden oluşmaktadır. Söz gelimi Bolu’da yaşayan Kafkas kökenli vatandaşlarımızı kastederek Çerkez veya Abaza seçmen, Rize’deki bir kısım vatandaşlarımızı kastederek Laz seçmen, Edirne’dekileri de Roman seçmen diye ayırarak sandığı aydınlatan millî iradeyi parçalamak; yasalarımıza, Anayasa’ya aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"Bütün vatandaşlarımızın sandık literatüründeki adı, Türk seçmenidir"

Yalçın, siyasi partilerin ırkçı, bölücü slogan ve ideolojiler üzerinden siyaset yapmasının ne kadar zararlı ve kanun dışıysa, niyeti birlik ve bütünlük olan bir partiyi etnik köken karşıtı göstermenin de o kadar yakışıksız ve mesnetsiz olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "MHP aleyhinde algı oluşturayım derken bölücülüğe hizmet eden bu tür maksatlı değerlendirme ve yorumlar, fevkalade tehlikelidir. Seçmen yelpazesindeki ahenkli ve renkli birlikteliği prizma gibi kırmaya çalışan zihniyet, Türk milletinin bekasına değil; düşmanlarımızın emellerine hizmet etmektedir. Eski Milletvekili Hasip Kaplan’ın eş başkan adaylığı konusundaki bölücü tutumu HDP tarafından bile kınanırken, ırk ve etnik köken üzerinden siyaset algısı oluşturma çabası ateşle oynamaktır. Güneydoğuda yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız, öteden beri çeşitli siyasi partilere teveccüh göstermektedir. Onları partilerine ve ideolojilerine göre kesin çizgilerle ayrıştırabilecek bir bilimsel mekanizma yoktur. Üstelik sadece güneydoğuda değil, yurdun her bölgesinde farklı etnik kökenden vatandaşlarımız yaşamaktadır. Yıllardır bunun aksine yapılan değerlendirme ve algı çalışmaları, sadece bölücülerin ve ayrımcıların ekmeğine yağ sürmüştür. Bütün vatandaşlarımızın sandık literatüründeki adı, Türk seçmenidir. Türk seçmeni realitesi, bir vatandaşımızın herhangi etnik kökenden ve dinden olduğunun inkarı anlamına gelmez. Onların varlık garantisi, bizzat Türk vatandaşlığı olgusudur. Seçmeni etnik köken üzerinden tanımlamak, yasadışıdır, Anayasa’ya aykırıdır. Türk seçmeni, siyasal ve ideolojik eğilimine göre sosyolojik bütünlük içinde değerlendirilmelidir. Politikada, bilim dünyasında ve basında böyle bir anlayışın yerleşmesi; bölücülüğe, ayrımcılığa doğrudan hizmet eder."

"MHP'nin icra ettiği yapıcı, birleştirici fonksiyon çok anlamlıdır"

Bazı siyasilerin, açlıktan tüy dökmüş horozların çöplük karıştırdığı gibi eski tartışmaları deşeleyerek MHP aleyhinde algı oluşturmaya gayret ettiğini gözlemlediklerini dile getiren Yalçın, "Bu algı çabaları paralelinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin cumhur ittifakı konusundaki çıkışı da malum muhalif çevrelerce baraj kaygısı, iktidara destek gibi sudan gerekçelerle saptırılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu MHP muarızları, Türkiye hiç 15 Temmuz’u yaşamamış, bölgesinde çetin bir imtihandan geçmiyormuş, her şey güllük gülistanlıkmış gibi yorum yapmaktadır. Bu arada sanki OHAL, Anayasal dayanağı olan meşru bir uygulama değilmiş, yasa dışı bir dayatmaymış gibi algı oluşturulmaya çabalanmaktadır. 'OHAL rejimi' gibi yaftalamalar, OHAL’i antidemokratik bir kurummuş gibi göstermeye çalışma cinliği; ideolojik solun öteden beri kavramları eğip bükme ve iğdiş etme geleneğinin, meşru devlet politikalarını demokrasi dışı gibi gösterme hastalığının bir parçasıdır. Bilhassa Orta Doğu'da olup bitenleri kuşbakışı değerlendirmek; Türkiye’nin içinden geçtiği zor dönemi, ülkemizi bekleyen tehlikeleri ve bunlar karşısında milli mutabakata duyduğumuz ihtiyacı göz ardı etmemek lazımdır. İran'ın karıştırılmak istenmesi, bu ülke ve Rusya ile ilişkilerimizi bozma gayretleri, son olarak İdlib'de dönen tezgah; 2019 seçimlerine giderken Türkiye'nin başına çorap örülmek istendiğinin işaretleridir. Neyse ki FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü Türkiye'nin gözünü açmıştır. 'Bir musibet bin nasihatten hayırlıdır.' Misali, Türkiye kendi dinamiklerini ve zayıf noktalarını fark etmiş, hem dünyayı hem de bölgesini yeniden bilinçli şekilde okumaya başlamıştır. İşte böyle bir evrede MHP'nin icra ettiği yapıcı, birleştirici fonksiyon çok anlamlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir siyasi hesaba ve oy kaygısına dayanmamakta"

Yalçın, MHP'nin bugünkü tavrının arkasında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile adım atılacak yeni sürece kazasız belasız geçişi sağlama amacının yattığını vurguladı. 16 Nisan'da Türk halkının yeni bir hükümet sistemine onay verdiğini ve yeni modelin dinamiklerinin yerleşmeye başladığını ifade eden Yalçın, "Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar yönetim tarzımızda meydana gelen değişiklikler ve demokrasimizin inişli çıkışlı safhalarından sonra, 16 Nisan’da bizzat milletin hamlesiyle yeni bir sürece girilmiştir. 2019 Kasım’ından itibaren de yeni bir safhaya geçilecektir. Bu geçiş; kaostan uzak olmalı, istikrarlı sağlıklı bir seyirde gerçekleşmelidir. Yol haritasını milletin çizdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sürecinin sağlıklı tamamlanması ve zamanla normalleşmenin temin edilmesi açısından, sürecin aktörü olan MHP'nin müspet tutumu önem taşımaktadır. MHP, Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili devletin duruşunu şekillendiren, tayin eden ve ona yön verip belirleyen milli iradeyi daima doğru algılamış bir siyasi partidir. O bakımdan; MHP'nin kuruluşundan bu yana savunduğu ilke ve değerlerin bir yansıması olan bugünkü siyasi duruşu, normal karşılanmalıdır. MHP'nin cumhur ittifakı kavramıyla özetlenen tercihi ve kararı; hiçbir siyasi hesaba ve oy kaygısına dayanmamakta, doğrudan milli mutabakata ve milli tesanüte yaslanmaktadır. MHP, bu konuda samimi ve ahlaki davranmakta, bu tavrının da Türk siyasetine egemen olmasını beklemektedir" dedi.

Abdullah Sarica