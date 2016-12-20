Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » MHP’li Tekin: 'Organize bir saldırı olduğu apaçık ortada'

MHP’li Tekin: 'Organize bir saldırı olduğu apaçık ortada'

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Taner Tekin, “Dün gece yaşanan büyükelçi suikastı bir kez daha tehlikenin büyüklüğünü ve ülkemizin çok yönlü olarak tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu yaşanan terör saldırılarının uluslararası organize bir saldırı olduğu apaçık ortadadır” dedi.


20 Aralık 2016 11:31

MHP İl Başkanı Taner Tekin yaptığı açıklamada, son günlerde Türkiye’de artan kahpe terör saldırıları sonucunda, onlarca kahraman vatan evladının kara toprağa düşerek, makamların en güzeli şahadet mertebesine ulaşırken, başta aileleri olmak üzere bütün Türk milletinin ciğerini yaktığını söyledi. Tekin, “Ülkemizi kan gölüne çevirmek, devletimizi yıkmak ve aziz milletimizi bölüp parçalayarak birliğimizi bozmak isteyen, korku dehşet ve kargaşa oluşturup Türkiye'nin huzurunu kaçırarak bin yıllık kardeşliğini hedef alan bu hain ve sinsi saldıralar karşısında elbette ki her zamankinden daha fazla sağduyu ve soğukkanlı davranarak, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmak mecburiyetindeyiz. Dün gece yaşanan büyükelçi suikastı bir kez daha tehlikenin büyüklüğünü ve ülkemizin çok yönlü olarak tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu yaşanan terör saldırılarının uluslararası organize bir saldırı olduğu apaçık ortadadır” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içerisinde PKK, FETÖ, İŞİD, DHKP-C gibi birçok terör maşalarının alçakça saldırılarının yanı sıra, Suriye meselesinde ve Irak meselesinde büyük bir uçuruma sürüklenmeye çalışıldığını belirten Taner Tekin, “Bunun yanında ekonomik krizin de tetiklenmesiyle birlikte Emperyalist güçler devletimizi çok yönlü tehdit etmektedir. Hatta Türkiye’yi adı konmamış büyük bir savaşa sürüklemektedirler.

Türk milleti bu büyük oyunları bozacak güce ve tecrübeye çok şükür ki sahiptir, milli birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceği hiç bir tehlike yoktur, yeter ki biz Türk milleti olarak aramıza sokulmak istenen fitneye fırsat vermeyerek oyunun farkında olalım, birlikte mücadele etme azmi ve kararlılığından vazgeçmeyelim. İşte o zaman Çanakkale destanını yazan ecdadın torunları olarak yeni bir zafere daha muhakkak imza atacağız. Ancak bu zorlu mücadeleyi verirken, ülkemizin böylesine büyük bir savaş ortamında çok fazla güvenlik ve istihbarat zafiyeti yaşadığını gözden kaçırmamalıyız. Bu bağlamda yaşanan zafiyete sebeple olan görevlileri tespit ederek, siyasi kaygılar yaşamadan cezalandırmanın ve tedbirler almanın, devletimizi daha güçlü kılacağı tartışılmaz bir gerçektir. Türk milleti olarak topyekun bir mücadele içerisinde olmamız gereken adı konmamış bu savaşta, sinsi işgal teşebbüsünde elbette ki Yüce Allah’ın izniyle milletçe yeni bir zafer daha elde edecek, Türk'ün gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Milletçe verdiğimiz bu büyük mücadelede Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Taner T


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç