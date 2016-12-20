MHP İl Başkanı Taner Tekin yaptığı açıklamada, son günlerde Türkiye’de artan kahpe terör saldırıları sonucunda, onlarca kahraman vatan evladının kara toprağa düşerek, makamların en güzeli şahadet mertebesine ulaşırken, başta aileleri olmak üzere bütün Türk milletinin ciğerini yaktığını söyledi. Tekin, “Ülkemizi kan gölüne çevirmek, devletimizi yıkmak ve aziz milletimizi bölüp parçalayarak birliğimizi bozmak isteyen, korku dehşet ve kargaşa oluşturup Türkiye'nin huzurunu kaçırarak bin yıllık kardeşliğini hedef alan bu hain ve sinsi saldıralar karşısında elbette ki her zamankinden daha fazla sağduyu ve soğukkanlı davranarak, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmak mecburiyetindeyiz. Dün gece yaşanan büyükelçi suikastı bir kez daha tehlikenin büyüklüğünü ve ülkemizin çok yönlü olarak tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu yaşanan terör saldırılarının uluslararası organize bir saldırı olduğu apaçık ortadadır” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içerisinde PKK, FETÖ, İŞİD, DHKP-C gibi birçok terör maşalarının alçakça saldırılarının yanı sıra, Suriye meselesinde ve Irak meselesinde büyük bir uçuruma sürüklenmeye çalışıldığını belirten Taner Tekin, “Bunun yanında ekonomik krizin de tetiklenmesiyle birlikte Emperyalist güçler devletimizi çok yönlü tehdit etmektedir. Hatta Türkiye’yi adı konmamış büyük bir savaşa sürüklemektedirler.

Türk milleti bu büyük oyunları bozacak güce ve tecrübeye çok şükür ki sahiptir, milli birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceği hiç bir tehlike yoktur, yeter ki biz Türk milleti olarak aramıza sokulmak istenen fitneye fırsat vermeyerek oyunun farkında olalım, birlikte mücadele etme azmi ve kararlılığından vazgeçmeyelim. İşte o zaman Çanakkale destanını yazan ecdadın torunları olarak yeni bir zafere daha muhakkak imza atacağız. Ancak bu zorlu mücadeleyi verirken, ülkemizin böylesine büyük bir savaş ortamında çok fazla güvenlik ve istihbarat zafiyeti yaşadığını gözden kaçırmamalıyız. Bu bağlamda yaşanan zafiyete sebeple olan görevlileri tespit ederek, siyasi kaygılar yaşamadan cezalandırmanın ve tedbirler almanın, devletimizi daha güçlü kılacağı tartışılmaz bir gerçektir. Türk milleti olarak topyekun bir mücadele içerisinde olmamız gereken adı konmamış bu savaşta, sinsi işgal teşebbüsünde elbette ki Yüce Allah’ın izniyle milletçe yeni bir zafer daha elde edecek, Türk'ün gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Milletçe verdiğimiz bu büyük mücadelede Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.