Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP’nin MHP’ye başkanlık sistemiyle ilgili eleştirilerine ilişkin, "Nihai kararı verecek olan ne tek başına AKP ne de kendi başına MHP’dir. Ana muhalefet teknesinin kaptanları da başka siyaset gemilerine seyrüsefer dersi vermeye yeltenmek yerine kendilerine makul ve gerçekçi bir rota çizerek siyaset denizine açılmalıdır. Aksi takdirde milletimiz CHP’yi demokrasi tersanesine çekip eski rengine boyayarak müzeye kaldıracaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP’ye ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllardan beri ana muhalefet limanına demir atmaktan gövdesi çürüyen CHP; bir süredir politikanın dalgalı sularına ağ atmakta, tamtakır kalmış ambarını doldurmak üzere açıldığı sularda dümeni kilitlenmiş takalar gibi seyretmektedir. Siyaset pazarında satmak üzere istif ettiği yük ise başka partilerin bıraktığı safralardır. Ana muhalefet partisi, bir süreden beri politik yatırımı bunlara yapmaktadır. Düşük profilli bir CHP Grup Başkan Vekilinin MHP’ye yönelik açıklamaları, ana muhalefetin ülkenin temel meseleleri çözüm beklerken safra avına çıktığını göstermektedir. CHP sözcüleri kendi bahçesindeki mezbeleyi temizlemeyi unutup başkasının bahçesindeki çerçöpü karıştıranlar misali, MHP’nin iç âlemini ilgilendiren konulara burnunu sokmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ANA MUHALEFETİN GRUP BAŞKAN VEKİLİYLE ÖTEKİ MERAKLI CHP SÖZCÜLERİNİN AKLI MHP’NİN DİNAMİKLERİNE ERMEZ”

Yalçın, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Ana muhalefetin grup başkan vekiliyle öteki meraklı CHP sözcülerinin aklı MHP’nin dinamiklerine ermez. İktidar partisinin Anayasa ve yönetim değişikliğiyle ilgili teklifi henüz Meclise intikal ettirilmemişken CHP, MHP’nin tutumuyla ilgili faraziye ve senaryolar icat etmektedir. CHP sözcülerinin ’dört başı mamur başkanlık sistemi yutturmaya çalıştığımızı’ öne sürmesi, ciddi bir anlayış ve kavrayış kıtlığının işaretidir. Bu sözcülerin sırayla sahne alıp doğmamış çocuğa fistan biçmesi ve niyet okuyuculuğu yapması; elbette politik bilgelikten değil, CHP’nin korkularından kaynaklanmaktadır. Meclisin herhangi bir konuda irade beyan etmesi CHP için fobi, halka gidilmesi ihtimali de kâbustur. Kuruluşu halka ve onu esas alan bir programa dayanan, adında da halk kelimesi bulunan CHP; Meclisten ve milletten kaçan, halktan kopuk bir parti hâline gelmiştir. CHP, Türkiye’nin sorunlarına ilaç olacak somut alternatif çözümler bulmak yerine minare gölgesi kabilinden fikirler üretmektedir. Yol arkadaşlarını, politika yandaşlarını ve destekçilerini de aynı kafadaki çevrelerden seçmektedir. Bu hâliyle CHP’nin ne yükünü ve taşımaya heves ettiği yolcuları selametle karaya çıkarabilmesi ne de onların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkündür. Atatürk’ün ruhu ve onun dünya görüşü olan çelik gibi Türk milliyetçiliği, yaslandıkları CHP’den sökülüp atılmıştır. Cumhuriyet’in kurucusu olan bu parti, rotasız ve hayalet bir takaya dönüşmüştür. Gövdesini bölücülük nemi çürütmektedir. CHP, saltanat kayığından dem vurup bizi sarayın bir hastalığına yakalanmakla suçlayacağına kendi hazin durumuna hayıflanmalıdır. CHP bazı sözcülerinin yakalandığı tavukkarası hastalığından anlaşılmaktadır ki Cumhuriyet’i kuran siyaset kartallarının yerini uçamayan kanatlılar almıştır.”

“CHP, MAĞDURİYET KÜREĞİYLE ADALETİN TEMELİNE DEHLİZ AÇMAKTAN VAZGEÇMELİDİR”

Ana muhalefet partisinin rüzgâra karşı boşuna kanat çırptığını kaydeden Yalçın, “Güdük kanatlılarla uçması, havalanması mümkün değildir. CHP, mağduriyet küreğiyle adaletin temeline dehliz açmaktan vazgeçmelidir. Türkiye’nin bütünlüğüne ve milletimizin bekasına kasteden teröristlerin hak ettikleri cezadan kurtulmak için gelecekte bu geçidi kullanmak isteyeceğini hesap etmelidir. Şeytanın avukatlığını yapmak yerine ortak aklın, millî iradenin hâkimi; toplumsal bir zaruret olan millî mutabakatın savcısı olmalıdır. Gelecekte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılacak ve Türkiye’nin başını ziyadesiyle ağrıtacak davalara dosya gömleği, AB’ye de malzeme üretmekte olduğunu hesaba katmalıdır. CHP; PKK’nın siyasi temsilcisi konumundaki HDP’nin hamiliğinden vazgeçmeli, FETÖ/PDY’ye zımni payanda olmaktan kaçınmalıdır. CHP, MHP’nin dinamiklerine kafa yoracağına, gövdesini çürüten bölücü akımlardan temizlenmeli ve kuruluş felsefesine geri dönmelidir. CHP, milletimizin değerleriyle barışmayı denemelidir” dedi.

“NİHAİ KARARI VERECEK OLAN NE TEK BAŞINA AKP NE DE KENDİ BAŞINA MHP’DİR”

“CHP; Anayasa ve yönetim değişikliğiyle ilgili tekliflere ayak direteceğine, kendi görüş ve önerilerini hem iktidar partisi hem MHP hem de kamuoyuyla açık yüreklilik içinde paylaşmalıdır” ifadesini kullanan Yalçın, “Nihai kararı verecek olan ne tek başına AKP ne de kendi başına MHP’dir. Kararı millet adına parlamento verecek, buna göre gerekirse doğrudan milletin hakemliğine başvurulacaktır. Ana muhalefet partisine yakışan bu çerçevede yapıcı bir yol takip etmek, polemik yerine diyalog kapılarını açık tutmaktır. Ana muhalefet teknesinin kaptanları da başka siyaset gemilerine seyrüsefer dersi vermeye yeltenmek yerine kendilerine makul ve gerçekçi bir rota çizerek siyaset denizine açılmalıdır. Aksi takdirde milletimiz CHP’yi demokrasi tersanesine çekip eski rengine boyayarak müzeye kaldıracaktır” açıklamasında bulundu.