MHP’li Yaşar Yıldırım Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kızılcahamam eski Belediye Başkanı Yaşar Yıldırım, MHP il yöneticilerinden Tahir Taşkın, Belediye Meclis Üyesi Murat Can ve MHP Kızılcahamam İlçe yöneticileri ile birlikte Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Yıldırım, 27 Mayıs Gün Sazak ve Ülkücü Şehitleri Anma Programı için alanda incelemelerde bulundu. Gökbörü çadırında sohbet eden Yıldırım, anıtın etrafına dikilen ve partileri temsil eden çam ağaçlarını kontrol etti.

Uğur Demirbaş