Diğer
Kategoriler

MHP’li Yaşar Yıldırım Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

MHPli Yaşar Yıldırım Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti

08 Nisan 2018 01:51

MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kızılcahamam eski Belediye Başkanı Yaşar Yıldırım, MHP il yöneticilerinden Tahir Taşkın, Belediye Meclis Üyesi Murat Can ve MHP Kızılcahamam İlçe yöneticileri ile birlikte Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Yıldırım, 27 Mayıs Gün Sazak ve Ülkücü Şehitleri Anma Programı için alanda incelemelerde bulundu. Gökbörü çadırında sohbet eden Yıldırım, anıtın etrafına dikilen ve partileri temsil eden çam ağaçlarını kontrol etti.  

Uğur Demirbaş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç