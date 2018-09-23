MHP'nin af teklifini yorumladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye ve Özbekistan arasında uzun bir süre devam eden en alt düzeydeki soğuk ilişkilerin yerini samimi bir döneme bıraktığını kaydetti. Son zamanlarda üst düzey ziyaretlerle ilişkilerin hızla geliştiğini dile getiren Yıldırım, "TBMM Başkanı olarak Özbekistan'a ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştirmiş olmanın da bir manası var. Ziyaret esnasında Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla da görüşme fırsatımız olacak.

Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki bütün konuları, ticaretin, yatırımların ve kültürel faaliyetlerin daha ileri boyuta getirilmesi konusunda birçok başlık ele alınacaktır" dedi.

Özbekistan'ın gelişmekte olan bir ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çok ciddi yatırım potansiyeli var. Son zamanlarda vizelerin de kısa süreli kalkmasıyla beraber Türk yatırımcılar Özbekistan'da ciddi yatırım hamlesine girmiş durumdalar. Yine bu ziyaret esnasında TİKA'nın 4 milyon doları bulan sosyal sorumluluk projelerinden mobil ambulans ve mobil hizmet araçlarının da teslimatını yapacağız, törene iştirak edeceğiz. Ayrıca programın ikinci bölümünde İslam alemi için önem arz eden Semerkant, Buhara gibi önemli iki şehri de ziyaret etme ve yerel yöneticilerle de bir araya gelme fırsatımız olacak" şeklinde konuştu.

Yıldırım'a ziyareti sırasında CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik,

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'den oluşan heyet eşlik edecek.

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Açıklaması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Bütün grupların vereceği teklifler değerlendirilecek, müzakereleri yapılacak ve sonuç tahakkuk edecektir. MHP'nin bir süreden beri bu konuda zaten kamuoyuna mal olmuş beyanı var. Şimdi bunu teklife dönüştürüp, somutlaştırıp TBMM'ye sunacaklar. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu da aynı şekilde işlem görecek" dedi.

"YENİ İÇ TÜZÜKLE İLGİLİ ŞUANA KADAR BİR TEKLİF YOK"

Yeni dönemin Meclis çalışmalarının 1 Ekim'de başlayacağını anımsatan Yıldırım, yeni dönemde Meclisin önünde önemli konular olacağını dile getirdi. Yıldırım, "Bütçe 17 Ekim itibariyle Meclise sunulacak. Onun görüşmeleri zaten yıl sonuna kadar devam ediyor. Yeni dönemde iç tüzüğün uyarlanması meselesi var. Kısa bir süre önce ben partilere bir çağrı yapmıştım, yeni iç tüzükle ilgili tekliflerinizi TBMM Başkanlığına getirirseniz bu teklifler üzerinde bir çalışma yapılabilir demiştim. Şuana kadar bir teklif yok. Hedef iç tüzüğün daha çok uzlaşma ile belirlenmesi ve buna göre komisyonlarda görüşülerek yürürlüğe girmesidir" diye konuştu.

"ENİS BERBEROĞLU TAHLİYE EDİLMİŞTİR, BU ÖNEMLİDİR"

Yıldırım, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesine ilişkin ise, "Yargıtay bir karar aldı, hukukçular tartışıyor. Ama bir gerçek var, Enis Berberoğlu tahliye edilmiştir, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç kendi seyri içinde devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.