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MHP'nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen Bedrettin Dalan'dan adaylık açıklaması!

MHP'nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen Bedrettin Dalan'dan adaylık açıklaması!
MHP'nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen Bedrettin Dalan'dan adaylık açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda ismi geçen Bedrettin Dalan, "O defteri kapattım. Şu anda da ağırlaştırılma müebbet hapisle yargılanıyorum. Nerede kaldı siyasete gireceğim. Aklımı peynir ekmekle yemedim" dedi.

MHP'nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen Bedrettin Dalan'dan adaylık açıklaması! - Tıkla İzle

MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için adı geçen Bedrettin Dalan, İHA'ya açıklamalarda bulundu. 

Böyle bir tekliften haberi olmadığını söyleyen Dalan "Siyasete dönme kararım yok. Çünkü ben İstanbul'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son bitti. Gerekli olan zahmeti de belediye başkanlığımdan sonra 11.5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti. En sonunda da davalar bitti derken arkasında kumpas davası geçti. Şu anda da ağırlaştırılma müebbet hapisle yargılanıyorum. Nerede kaldı siyasete gireceğim. Aklımı peynir ekmekle mi yedim de siyasete gireceğim" diye konuştu. 

Kendisine herhangi bir teklif gelmediğini de vurgulayan Dalan, "Teklif falan gelmedi, gelse de kabul etmeyeceğim, hangi partinde olursa olsun. Siyasete noktaya koydum" ifadelerini kullandı. 

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