MHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu (Celal Adan kimdir?)

CHP ve HDP’nin ardından MHP’nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için adayı belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi, başkanlığa İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı gösterme kararı aldı.

CHP Zekeriya Temizel’i, HDP tutuklu milletvekili Selma Irmak’ı aday olarak belirlerken, AK Parti’de aday henüz netleşmedi.

17-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SEÇİM YAPILACAK

TBMM Başkanlığı için aday olmak isteyenler 5 gün boyunca başvuru yapabilecek. 17-21 Kasım tarihleri arasında seçim yapılacak.

CELAL ADAN KİMDİR?

Celal Adan 10 Eylül 1951 tarihinde Tutak, Ağrı'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan Adan, Erzurum Yatılı Lisesi'nden mezun oldu. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Adan, burada Orman Fakültesi'nden mezun oldu. İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketini kurdu ve yöneticiliğini yaptı. 21. dönem DYP ve 24.ve 25. dönem MHP İstanbul Milletvekiliği görevinde bulundu. 26. dönemde yeniden İstanbul milletvekili seçildi. Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisi olan Celal Adan, halen MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.