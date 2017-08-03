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Miami sular altında kaldı

ABD'nin Miami kentinde tatilciler su taşkınlarıyla boğuşuyor. Küresel ısınmanın etkisiyle sel felaketleri yaşanacak yerler arasında bulunan Miami sular altında kaldı.

Miami sular altında kaldı

03 Ağustos 2017 11:39

ABD'nin, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yağan yağmur sonrasında pek çok sokak sular altına kaldı, sürücü ve yayaların zor anlar yaşadıkları belirtildi.

Miami, sahilinde bazı iş yeri sahipleri, su taşkınlarını önlemek için kum torbalarını kullanmak zorunda kaldıkları vurgulandı. Miami, sahil şeridinde bazı caddelerde su seviyesinin yükselmesi sonucunda tehlike alarmı verilerek ve sel uyarısı yapıldı. Vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları istenildi. Ulusal Kasırga Merkezi, Miami'yi olumsuz etkileyen kötü hava koşullarının ve olası fırtınanın özelliklerini yitirdiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. 


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