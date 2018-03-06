MİB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan merdiven altı üretime karşı ortak çalışma

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde kompresör konusunda eğitilen denetçiler sahaya inerek, ürünleri teknik mevzuatına uygunluğu bakımından denetime tabi tutacak. İstanbul’da düzenlenen 'Hava Kompresörleri Çalıştayı' Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün başkanlığında gerçekleştirildi. Hava kompresörlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde karşılaşılan sorunların ele alınarak çözüm önerilerine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı çalıştayda denetimlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için yapılması gereken düzenlemeler görüşüldü.

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şakir Karakaya, Makina Denetim Şubesi sorumlusu Alpaslan Bulut ve Bakanlık Müşaviri Dilşad Bayram ve Makina İmalatçıları Birliği üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcileri de katıldı.

Bakanlık tarafından görevlendirilen denetçiler, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nce ürüne yönelik özel hazırlanan kontrol listeleri doğrultusunda denetimleri başlatacak. Yıl sonuna kadar devam edecek bu denetimlerde elde edilen sonuçlar yapılacak bir toplantıda kamuoyu ile paylaşılacak.

Belirlenen yol haritası sonrasında ise, Bakanlık yetkilileri ve MİB üyeleri belirlenen görev dağılımları çerçevesinde çalışmalarını sürdürerek 2018 yılında yapılacak etkin denetim için gerekli çalışmalara altyapı oluşturdu.