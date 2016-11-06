Diğer
Kategoriler

Mibzerde kopan parmağı yerine dikildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarlada çalıştığı sırada elini mibzere kaptırması sonucu parmağı kopan 63 yaşındaki kadının kopan parmağı, Konya Hospital’da gerçekleştirilen operasyonla yerine dikildi.


06 Kasım 2016 12:53

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ayşe Taş, tarlada tohum serpme işlemi yaptığı sırada elini mibzere kaptırdı. Sağ el işaret parmağı kopan ve yüzük parmağında parçalı kesikler oluşan Ayşe Taş, yakınları tarafından taksiyle Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar’a buradan da Konya Hospital’a sevk edilen Ayşe Taş, Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Ayşe Taş’ın kopan parmağı yerine dikilirken, parçalanan parmağı da onarıldı.

Başından geçen olayı anlatan Ayşe Taş’ın eşi Fevzi Taş, “Tarlada çalışırken sağ elini mibzere kaptırdı. Motorla mibzerle ekin ekiyorduk. Hanım üzerimden tohum, gübre bitti mi diye eliyle düzenleyeyim derken elini kolundan kapmış. Bir baktığımda eli paramparça olmuştu. Hemen ağabeyimin oğluna telefon ettim. O geldi, taksiyle Dinar’a geldik. Biz bunu yapamayız dediler, Afyonkarahisar’a havale ettiler. Orada da dediler biz bunu Konya’ya gönderelim. Konya’ya geldik saat 4’te. Doktor Tunç Bey ameliyat etti” dedi.

Eşine elbise almak için dışarıya çıktıklarında tanıdıklarının kendilerine “Keşke Tunç Beye ameliyat ettirseydiniz” dediklerini söyleyen Fevzi Taş, “Bizim şansımıza da o doktor ameliyat etmiş. Çok şükür elini diktiler. Daha iyi dediler. İnşallah sonunu Allah hayır getirsin. Geldi doktor yine baktı gitti. Elleri iyi diyor. Çok memnunuz” diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekip adına konuşan Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr Tunç Cevat Öğün ise, “Sağ elini gübre makinesine kaptırma sonucu Afyonkarahisar’dan acil olarak getirilen 63 yaşındaki bayan hastamızı el ameliyatına aldık. Elindeki parçalanma kırıklar sinir damar ve kas hasarlarını tamir ettik. Şu an hastamızın durumu iyi takibe devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!