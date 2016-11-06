Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ayşe Taş, tarlada tohum serpme işlemi yaptığı sırada elini mibzere kaptırdı. Sağ el işaret parmağı kopan ve yüzük parmağında parçalı kesikler oluşan Ayşe Taş, yakınları tarafından taksiyle Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar’a buradan da Konya Hospital’a sevk edilen Ayşe Taş, Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Ayşe Taş’ın kopan parmağı yerine dikilirken, parçalanan parmağı da onarıldı.

Başından geçen olayı anlatan Ayşe Taş’ın eşi Fevzi Taş, “Tarlada çalışırken sağ elini mibzere kaptırdı. Motorla mibzerle ekin ekiyorduk. Hanım üzerimden tohum, gübre bitti mi diye eliyle düzenleyeyim derken elini kolundan kapmış. Bir baktığımda eli paramparça olmuştu. Hemen ağabeyimin oğluna telefon ettim. O geldi, taksiyle Dinar’a geldik. Biz bunu yapamayız dediler, Afyonkarahisar’a havale ettiler. Orada da dediler biz bunu Konya’ya gönderelim. Konya’ya geldik saat 4’te. Doktor Tunç Bey ameliyat etti” dedi.

Eşine elbise almak için dışarıya çıktıklarında tanıdıklarının kendilerine “Keşke Tunç Beye ameliyat ettirseydiniz” dediklerini söyleyen Fevzi Taş, “Bizim şansımıza da o doktor ameliyat etmiş. Çok şükür elini diktiler. Daha iyi dediler. İnşallah sonunu Allah hayır getirsin. Geldi doktor yine baktı gitti. Elleri iyi diyor. Çok memnunuz” diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekip adına konuşan Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr Tunç Cevat Öğün ise, “Sağ elini gübre makinesine kaptırma sonucu Afyonkarahisar’dan acil olarak getirilen 63 yaşındaki bayan hastamızı el ameliyatına aldık. Elindeki parçalanma kırıklar sinir damar ve kas hasarlarını tamir ettik. Şu an hastamızın durumu iyi takibe devam ediyoruz” şeklinde konuştu.