Michael Carrick bırakıyor! | Michael Carrick kimdir, kaç yaşında, nereli?

Manchester United’ta efsaneleşen ve İngiliz ekibinin değişmez oyuncularından olan Michael Carrick, sezon sonunda futbolu bırakıyor. 12 senedir Manchester United’ın formasını terleten başarılı futbolcu United formasıyla 463 maçta 24 gol attı. Manchester forması ile 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig Şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 UEFA Kupası ve 6 İngiltere Süper Kupası kazanan 36 yaşındaki futbolcu futbolu bu sezon sonunda noktalayacağını açıkladı.

Michael Carrick kimdir?

Michael Carrick (d. 28 Temmuz 1981), İngiliz milli futbolcudur. Şu an Premier League takımlarından Manchester United'ın formasını giymektedir. Carrick, orta sahada oynamasına rağmen Alex Ferguson, David Moyes ve Louis van Gaal tarafından zaman zaman defansta da görev yaptı. 12 senedir Manchester United’ın formasını terleten başarılı futbolcu United formasıyla 463 maçta 24 gol attı. Manchester forması ile 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig Şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 UEFA Kupası ve 6 İngiltere Süper Kupası kazandı.

Ozan Buğra Koşar

