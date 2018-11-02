Mıcırın altında kalan işçinin kurtarılma anları görüntülendi

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 6 katlı kongre merkezinin çatısı sabah saatlerinde çöktü. Çatının çökmesi ile birlikte olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçiye ulaştı. 57 yaşındaki Osman A.'nın kafasına kadar mıcıra gömüldüğünü belirleyen ekipler, elleri ve küreklerle mıcırı temizlemeye çalıştı.

Hem işçiler hem de kurtarma ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında 57 yaşındaki Osman A.'yı bulunduğu yerden çıkardı. Osman A.'nın kafasına kadar gömüldüğü mıcırdan kurtarılma anı yine bir işçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.