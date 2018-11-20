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Mickey Mouse'un 90'ıncı yaşı Maltepe Üniversitesi'nde kutlanıyor

Mickey Mouse'un 90'ıncı yaşı Maltepe Üniversitesi'nde kutlanıyor
Mickey Mouse'un 90'ıncı yaşı Maltepe Üniversitesi'nde kutlanıyor

Maltepe Üniversitesi görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencileri, Mickey Mouse’un 90'ıncı yaşını 'MickeyGraphy Sergisi' ile kutladı.

Herkesin çocukluk kahramanı Mickey Mouse tam 90 yaşında. Ünlü animasyon karakterinin 90'ıncı yaş günü kutlamaları kapsamında tüm dünyada ve Türkiye'de çok sayıda sanatçı Mickey Mouse karakterine özel tasarımlar gerçekleştiriyor. Maltepe Üniversitesi iletişim fakültesi görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencileri de tüm dünyayı saran Mickey Mouse coşkusuna ‘MickeyGraphy' sergisi ile dâhil oldu. 

Bölümün 3'üncü sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Merve Poray'ın yürüttüğü 'Sayısal Tipografi Uygulamaları' dersi kapsamında hazırladıkları tipografik afişlerle Mickey Mouse'un 90'ıncı yaşını kutladı. Marmara Eğitim Köyü içinde yer alan İletişim Fakültesi dekanlık ofisi katında gerçekleştirilen serginin açılışı Disney Türkiye temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştiril. 

Sergi 15 gün boyunca Mickey Mouse severleri bekleyecek.  

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