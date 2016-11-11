Dünyanın en sevilen çizgi kahramanlarından olan ve Disney markasının sembolü Mickey’nin 18 Kasım’daki doğum gününü çocuklar ve ailelerinin davetli olduğu özel bir etkinlik ile kutlayacak. Yapıcılığın ön planda olduğu, geliştirici ve eğlenceli atölye çalışmaları ile oyun dolu bu etkinlikle çocuklar unutulmaz bir gün yaşanması amaçlanıyor.

İstanbul Cevahir AVM’deki TeknoSA mağazasında gerçekleşecek olan etkinlikte Disney Collection ürünleriyle, Disney’in birbirinden renkli hikâye ve karakterlerinin yer aldığı sihirli dünyada, Mickey’nin doğum gününe özel indirim kampanyaları ve eğlenceli etkinlikler yer alacak.

Tüm çocuklar hatta büyüklerde dahi ayrı bir yeri olan Mickey’in doğum günü 18 Kasım’daki doğum gününe özel olarak, 12-27 Kasım tarihleri arasında oyuncaktan kıyafete, aksesuardan kırtasiyeye, kostümden ayakkabıya tüm Disney Collection ürünlerinde yüzde 25 indirim fırsatı da sunulacak. 31 ilde 70 mağazada bulabileceğiniz Mickey ve Arkadaşları, Disney Prenses Karlar Ülkesi, Disney/Pixar Arabalar, Kayıp Balık Dori Miles Yarının Ötesinde, Prenses Sofia, Aslan Koruyucular ve Oyuncak Hikâyesi gibi sevilen Disney hikâye ve karakterlerinin ürünleri çocuklar ve ailelerini bekliyor.