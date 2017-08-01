Mide ilacı kullanan erkekler dikkat!

Mide yanması için kullanılan ilaçlar, genç erkeklerde kısırlık riskini üç kat artırıyor. Bu ilaçları kullanan erkeklerde sperm sayısı düşüklüğüne daha fazla rastlanıyor. Çok sık kullanırsanız genç yaşlarda çocuk sahibi olamamanıza sebep olabilir.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, sürekli mide ilacı kullanan erkekleri yakından ilgilendiren bu önemli sorun hakkında şu bilgileri verdi:

“Lansoprazol (Zoprol caps), Omeprazol (Losec, Prisolec tb) etken maddeli ilaçların kullanımı, düşük sperm sayısıyla ilişkilidir.

Araştırmalara göre, milyonlarca insana reçete edilen ve mide yanması için kullanılan bu ilaçlar genç erkeklerin bir kısmında kısırlığa neden oluyor. 20’li 30’lu yaşlardan itibaren altı ay ve daha uzun süreyle bu ilaçları kullananlarda düşük sperm sayısına rastlanma olasılığı üç kat daha fazla.

2015 yılında sadece İngiltere’de (midede yapılan asit miktarını azaltarak mide yanması ve ekşime gibi belirtileri gideren) bu ilaçlar 55 milyon kez reçete edildi.

Bu ilaçların maksimum kullanım süresi dört haftayken, çoğu insan aylarca hatta yıllarca kullanmaya devam ediyor.

Altı aydan daha kısa süre bu ilaçları kullanan erkeklerde sperm sayısı olumsuz etkilenmiyor ancak altı aydan uzun süre kullananlarda düşük sperm sayısına rastlanma sıklığında üç kat artış var. Yapılan testler bu azalmanın hareketli sperm sayısını daha çok etkilediğini ortaya koydu.

Bu duruma neden olan olası mekanizma, ilaçların bağırsaklardaki ortamı değiştirerek sağlıklı sperm oluşumunda hayati önemi olan Vitamin B yetersizliğine yol açması olarak düşünülmektedir. Kısa süreli kullanımlarda vücut buna adapte olabiliyor ama uzun süreli kullanımda bozulan denge tekrar kurulamadığından Vitamin B eksikliği ortaya çıkıyor.

Bu nedenle; çok masum gibi görülen bu tarz ilaçların gerekli olmadan kulaktan dolma tavsiyelerle kullanılmaması ve mutlaka ilgili branştan doktor tarafından yazılması gerekmektedir.”

Op. Dr. Betül Görgen, bu ilaçların aynı zamanda kalp krizi, felç ve böbrek hasarı yapma potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.