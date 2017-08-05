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Mide kanamasıyla yoğun bakıma alınan doktor beyin kanamasından öldü

Mide kanaması sonucu hastanede yoğun bakıma alınan Dr. Zafer Tortum, beyin kanamasından hayatını kaybetti.

Mide kanamasıyla yoğun bakıma alınan doktor beyin kanamasından öldü

05 Ağustos 2017 13:22

Erzincan'da bulunduğu sırada rahatsızlanan Pratisyen Dr. Zafer Tortum'a hastanede midesi delindiği için hemen ameliyat olması gerektiği bildirildi. Erzurum'a nakledilmesini isteyen Dr. Tortum, ambulansla Erzurum'a getirildi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Mide ameliyatının ardından Dr. Zafer Tortum, iltihabın kana karışması sonucu yoğun bakım altına alındı. Yakutiye Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dr. Tortum, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Dr. Tortum, yakınları ve meslektaşları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. 


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