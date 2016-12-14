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Mide kanseri sinsi ilerliyor

Mide kanseri tüm dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Kadınlar da daha sık görülen mide kanserinde en dikkat edilmesi gereken nokta sinsiliği. Çünkü geç belirti veriyor, en baştaki belirtiler de çoğu zaman hazımsızlık denilip umursanmıyor.

Mide kanseri sinsi ilerliyor

14 Aralık 2016 17:48

İşte bu yüzden mide kanserinin tedavisinde geç kalınıyor. Medikal Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yard. Doç. Dr. Önder Karabay mide kanseri ile ilgili merak edilenleri anlattı.

NASIL BESLENDİĞİNİZ MİDE KANSERİ RİSKİNİZİ BELİRLİYOR
Mide kanserinin Türkiye’de görülme sıklığının dünya ortalamasına göre daha fazla olduğunu belirten Yard. Doç. Dr. Önder Karabay risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, ırk, sigara kullanımının yanı sıra bazı kanser türlerinde ise ailesel geçişin de bulunduğunu ifade etti. Özellikle mide kanserinde beslenmenin en önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen Karabay; “ tütsülü gıdalar, salam ve sosis gibi hazır işlenmiş et ürünleri ile ülkemizde mangal kültüründe yer alan ateşle direk temas halinde olan yanmış gıdaların fazla tüketilmesi de mide kanserine neden olabilir ”dedi.

Toplumda yaygın olarak bulunan mide mikrobu olarak bilinen Helicobacter pylori bakterisinin de bazı mide kanserlerine neden olduğunun altını çizen Karabay; mide kanserinin kendine özgü belirtileri bulunmamasının hastalığın geç fark edilmesinde etkili olduğunu vurguluyor. Mide kanserinin çoğu zaman genel mide hastalıkları gibi şikâyet verdiğini ifade eden Karabay; “mide ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, ani kilo kaybı, kansızlık ve iştahsızlık gibi belirtiler verebilir. Bu şikâyetler de çoğu zaman kanserle bağdaştırılmaz. Kişiler günlük öğünlerine yorarlar; örneğin “öğlen yediğim şu yemek fazla geldi”, “üşüttüm sanırım midem ağrıyor”, “bugünlerde çok zayıfladım iştahım yok ki” gibi şikâyetler dönemlik zannedilir ve üstüne düşülmez. Ancak bu sürecin uzaması bizim için bir ipucu sayılabilir. Mesela mide ağrısının birkaç günden uzun sürmesi, iştahsızlığın, kilo kaybının iki ya da üç aydan daha uzun sürmesi gibi” dedi.

MİDE KANSERİ HIZLI YAYILIYOR
Mide kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizen Yard. Doç. Dr. Önder Karabay; “Japonya burada iyi bir örnek olabilir bizim için. Çünkü bu ülkede mide kanseri oldukça sık görülüyor bu nedenle de erken yaşta mide endoskopisi ile tarama yapılıyor. Bu durumda hastalık eğer varsa erken dönemde teşhis ediliyor” dedi. Böylece hastalık yayılmadan ameliyat ve diğer tedavi seçenekleri rahatlıkla kullanılabiliyor.
Mide endoskopisinin (Gastroskopi ) günümüzde kısa süreli anestezi ile farkına varılmadan, ağrısız bir şekilde uygulandığını ifade eden Karabay, bu şekilde benzer hastalıkların da tanısının konulabildiğini belirtti. Mide, önemli organlara yakın komşulukta bulunuyor. Bu nedenle mide kanseri diğer kanserlere oranla daha sinsice yayılabiliyor, daha tehlikeli ilerleyebiliyor. Mide kanserinin tedavisinde hastalığın evresinin önemli olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Karabay; “mide kanseri, tümörün yerleşim yerine göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırılmaya göre de midenin bir kısmı ya da tamamının alınması gerekebiliyor. Alınan bölgeler biyopsiye gönderiliyor. Biyopsiden çıkan sonuca göre de devamında ışın tedavisi (Radyoterapi) ve ilaç tedavisi (Kemoterapi) gibi tedaviler uygulanabiliyor” dedi.
 

Etiketler: kanser, mide kanseri, Önder Karabay


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