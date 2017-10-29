Mide rahatsızlıkların da 'helikobakter pilori' bakterisi baş aktör

Konya Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhami Beyaztaş, beslenme bozuklukları, kötü alışkanlıkların ve psikolojik faktörlerin mideye zarar verdiğini belirterek,"Mide kendini koruyor fakat dış beslenme bozuk gıdalar kullanma kötü alışkanlıklar, sigara, psikolojik faktörler ki biliyorsunuz bütün organlarımızı yöneten beyin mekanizması bu da ruhsal durumdan çok etkilenir. O yüzden de stres hormonlarını vücutta artırır onun yanında mideye asit salgısını artırır bu şekilde mide zarar görür psikolojik etkenlerden. Aynı zamanda biliyorsunuz psikolojik etkenler sosyal faktörlerle çok bağlantılıdır. İşte ailevi nedenler kişinin parasal, ekonomik sıkıntıları yani toplumda görülen bütün sosyal sıkıntıların hepsinin altının gerçek şeyi psikolojik etkilenme ve bunun sonucunda da midenin etkilenmesi. Şimdi mide bu kadar etkilenen bir organ dediğimiz gibi gıdalarla psikolojik faktörler ve sosyal nedenlerle. Bütün bunların çaresini bulduk, her şey düzeldi, hasta tedavi edildi, mide ilaçları başlandı fakat mide hala düzelmiyor, hala hasta geliyor diyor ki hocam 'Ben sigarayı da bıraktım mide ilaçlarımı da güzel kullanıyorum beslenmemi de düzene soktum ama hala sıkıntılarım devam ediyor ve mide şikayetlerim hala devam ediyor' şimdi o zaman bunun altında ne aramak lazım? Bunun altında işte o zaman midenin birçok hastalıklarında suçlanan özellikle mide ülserinde mide kanserinde suçlanan Helokobakter Pilori denilen bir mikrop ve bu mikrobu daha önce çok fazla iyi tanımıyorduk. Fakat gün geçtikçe demin söylediğim nedenlerden dolayı yani bir çok sebebi ortadan kaldırdıktan sonra şikayetlerin devam etmesi gibi dünyada da bunlar yaygın görülünce bu mikrop üzerinde çok çalışıldı. Kanserlerin sebebi olarak ne kadar etkili neden böyle düzelmeyen mide şikayetlerinde neden böyle oluyor diye. Helikobakter Pilori artık şu an mide gastiritinden tutun mide ülserinden ve de kanserlerden artık çok suçlanan bir faktör. Helikobakter pilori mikrobu bu kadar önemliyse ve kişinin demin dediğim gibi bütün faktörler ortadan kaldırdıktan sonra hala şikayetleri devam ediyorsa o zaman bu mikrobu yok edecek tedavi yöntemlerine başvurmak gerekiyor.Artık dünyanın en son gastroenteroloji kongrelerinde de bahsedilmiştir. Bu Helikobaketer Pilori ile savaş ile ilgili ciddi tedavi protokolleri gerçekleştirildi. Bunlardan 2 protokol çok yaygın şuan kullanılan ve yüzde 95 oranında mikrobu yok ediyor. Biz hastalarımıza burada bu tedaviye başlıyoruz yaklaşık 14 gün yüksek doz ve o tedavi sonucunda hasta o daha önce mide ilaçları kullanan değişik ilaçlar kullanan işte beslenmesine dikkat eden düzenine dikkat eden iyileşmeyen kişi bu 14 günlük tedaviden sonra gerçekten mutlu oluyor ve tedavi başarılı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Hastalıklar sebepsiz değildir"

Op. Dr. Beyaztaş, mide rahatsızlıklarının dikkate alınmasını, bu tür rahatsızlıklarda genel cerrahi uzmanına gelinmesi gerektiğini belirterek, "Mide böyle bir organ... Ben halkımızın, toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesini istiyorum. Bu mikrobu tanımalarını istiyorum ve böyle bir sıkıntıları olduğu zaman bir gastrologa ya da bir genel cerrahi uzmanına gelip mutlaka muayeneden geçmelerini bir endoskopi tetkiklerinin en azından yapılmasını istiyorum" dedi.

Mide kanserlerinin dünyada en çok Japon ırkında görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Beyaztaş, "Genetik tabi ki faktörler var beslenme faktörleri var. Japonlar atık endoskopiyi bir tarama yöntemi olarak kullanıyor. O açıdan da bizimde toplumumuzda giderek yaygınlaştığı için bu mikrop ve mide patolojileri biz de bu endoskopi tetkikini bence yaygınlaştırmamız lazım. Gerçi endoskopi her hastaya uygulamak doğru mu, sorusu sorulabilir? Ama şu da var yani... Bizim tespit ettiğimiz klinikte karşılaştığımız hastalardan basit bir kusmanın bulantı nedeniyle, geçmeyen bulantılar nedeniyle ve hasta kusma nedeniyle bir endoskopi sonucunda mide kanseri çıkan genç hastalar, orta yaşlı hastalar gördük. Yani mutlaka kale alınması gereken ve erken teşhiste çok önemli olan tetkik yöntemleri yapmalarını öneriyorum mutlaka" dedi

Midenin korunması için sigaradan, fast food türü yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Beyaztaş, "Mideyi korumak için beslenme alışkanlıklarına özellikle ve özellikle sigaraya dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sigara gerçekten içerdiği kanserojenlerle artık ispatlanmış bir alışkanlık. O yüzden de bir an önce sigarayı terk etmelerini ve diğer gıdalardan; kızartma, acı, ekşiler özellikle ekşi turşular ve yağlardan uzak durmalarını öneriyorum. Dışarıdan fast food şeklinde katkı maddeleri olan gıdalardan mutlaka uzak durmalarını istiyorum. Çünkü hastalıklar sebepsiz değildir, mutlaka altında sebepler vardır. Bu sebeplerde genellikle alışkanlıklar, kötü beslenme, psikolojik faktörler, sosyal faktörlerdir. Mutlu olmak istiyorsak, midemizi korumak istiyorsak bu tür şeylere dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Çağrı Cihan Yıldız