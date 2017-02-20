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Midesine 1 kilo 37 gram eroin sığdırdı

Yozgat'ta bir Afgan'ın midesinde prezervatif içerisine saklanmış 1 kilo 37 gram eroin ele geçirildi.

Midesine 1 kilo 37 gram eroin sığdırdı

20 Şubat 2017 16:55

Edinilen bilgilere göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu şahıs üzerinde yapılan aramada, montunun iç cebinde siyah renkli poşet içerisinde 7 adet prezervatife preslenmiş olarak sarılı vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Üzerinde kimliği bulunmayan ve kendisinin Afgan uyruklu olduğunu beyan eden şahısın bitkin hali ve şüpheli davranışları dikkat çekti. Şahsın ağırlarının bulunduğunu söylemesi üzerine vücudunda başka uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelenen polis şahsı hastaneye götürdü.

Hastanede çekilen röntgen filminde, midesinde ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi.
Hastanede 2 gün süreyle tutulan şahsın tuvalet ihtiyacını gidermesi sonucu 61 adet prezervatife preslenmiş toplamda 1 kilo 37 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Daha sonra şahıs adliyeye sevk edildi. 

Bahadır Muhlis Gökgül

Etiketler: afgan, eroin, yozgat


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