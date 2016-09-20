Kaza, saat 21.30 sıralarında Kaynaklar Mahallesi Manamur Deresi dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dereden su doldurduktan sonra dönüşe geçen Hüseyin H. (43) yönetimindeki 35 DMA 37 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin H., arabada sıkıştı. Tesadüf eseri kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza mahallinin engebeli ve orman içinde kalması nedeniyle ekipler olay yerini bulmakta zorlandı. Kendi imkanları ile sıkıştığı yerden kurtulan Hüseyin H.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hafif yararlanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Abdülaziz Baydilli