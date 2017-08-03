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Midibüs tırla çarpıştı: 30 yaralı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tırın çarpması sonucu şarampole devrilen midibüste bulunan 30 kişi yaralandı.

Midibüs tırla çarpıştı: 30 yaralı

03 Ağustos 2017 20:58

 Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı bir tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yolun sağ tarafında seyir halinde olan 55 RT 071 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada toplamda 30 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazanın ardından yol trafiğe tamamen kapanırken, yolcu midibüsünün kaza yaptığını duyan yolcu yakınları da soluğu kaza yerinde aldı. Bazı meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kaza anını görüntüledi. Kaza yapan midibüs ve tırın bulundukları yerden çekilmesi üzerine kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Şahin Binici
 

Etiketler: Samsun, tekkeköy


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