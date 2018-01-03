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Midibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadın, midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Midibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 14:30

Kaza, ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Uymaz’a (78) seyir halindeki Mevlüt A. (39) idaresindeki 42 D 7276 plakalı yolcu midibüsü çarptı. Midibüsün altında kalan yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarıldı. Çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hasibe Uymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası midibüs sürücüsü Mevlüt A. gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cemal Filiz

Etiketler: kaza, Konya, yaşlı kadın

 

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