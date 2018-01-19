Midyat-Dargeçit arası trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre,Midyat-Dargeçit istikametinde Trafik kazası 5 yaralı. Midyat-Dargeçit arası 14. Kilometrede İ.A yönetimindeki 72 DC 358 plakalı Pikap, havanın yağışlı olması, sis sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ tarafında bulunan kayalıka çarptı. Kazada araçta bulunan toplam 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazada yaralananlar,İ.A, M.Ş.A, N.A, M.E.A, B.A, 5 Kişi yaralandı.

Trafik kazasında yaralananlar bölgeye gelen Ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi oldugu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.