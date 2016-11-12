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Midyat'ın ‘Beyaz Elmas’ı yurt dışına ihraç ediliyor

‘Beyaz Elmas’ olarak tabir edilen Midyat Katori (Nahit) Taşı, fabrikalarda işlendikten sonra ihraç da ediliyor.


12 Kasım 2016 13:28

Mardin’in Midyat ilçesine has bir taş çeşidi olan ve ‘Beyaz Elmas’ olarak da tabir edilen Katori (Nahit) taşı, yurt içinde gördüğü rağbetin yanı sıra fabrikalarda işlendikten sonra yurt dışına da ihraç ediliyor. Bölge ekonomisine sağladığı katkının yanında yapılara tarihi doku verdiği için Beyaz Elmas olarak anılmaya başlayan Katori (Nahit) taşı, özellikle yapıların iç ve dış cephe kaplamasında kullanılıyor. Bu taşın yıllar geçtikçe oksitlenerek sertleşmesi, yazın serin kışın ise sıcak tutarak ısı yalıtım görevi görmesi gibi özellikleriyle insanlardan rağbet gördüğü belirtildi. Çeşme, mezar taşı, cami, pencere, balkon korkulukları, ihata duvarları, konak, villa, otel, minber-mihrab gibi hemen hemen her yapının dış ve iç kaplamasında kullanılan nakışlı ve özel şekilleriyle tarihi bir görüntü veren Katori taşı, artan talep üzerine küçük atölyelerden sonra artık mermer gibi büyük fabrikalarda işlenip iç piyasa ve komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Katori taşı ustası Hamza Dağ, bloklar halinde fabrikaya getirilen taşların eks makinalarıyla kesiminin yapıldığını söyledi. Kesimin ardından taşın işlemesinin yapıldığını kaydeden Dağ, hazırlanan taşların yapılan iş ve dış kaplamasında kullanıldığını söyledi. Dağ, “Bu taş; camiler başta olmak üzere konak, villa, otel, üniversite gibi yapılarda kullanılıyor. Sağlık açısından çok faydalıdır. Birde malumunuz bölgemiz çok sıcaktır. Bu taşların başka bir özelliği yazın soğuk, kışın da sıcak tutuyor. Yurt içindeki rağbetin yanı sıra artık yurt dışına da ihraç ediliyor” dedi.
 

Mehmet Salih Keskin
 

Etiketler: Beyaz Elmas


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