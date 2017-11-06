Midyat’ta çocukları zehirleyen uyuşturucu tacirleri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yaşı küçük çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Seyir halindeyken durdurulan zanlının aracında yapılan aramada 3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından düzenlenen operasyonla 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramada 5 kilo 85 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.