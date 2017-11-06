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Midyat’ta çocukları zehirleyen uyuşturucu tacirleri yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 uyuşturucu taciri, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Midyatta çocukları zehirleyen uyuşturucu tacirleri yakalandı

06 Kasım 2017 22:22

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yaşı küçük çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Seyir halindeyken durdurulan zanlının aracında yapılan aramada 3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından düzenlenen operasyonla 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramada 5 kilo 85 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: midyat

 

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