Diğer
Kategoriler

Midyat’ta yakalanan kasa hırsızı tutuklandı

Mardin’in Midyat ilçesinde girdiği iş yerindeki kasayı kırarak, kol saati, dizüstü bilgisayar ve ses kayıt cihazı çaldığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Midyatta yakalanan kasa hırsızı tutuklandı

04 Ocak 2018 19:34

Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine giden şahıs, burada bulunan çelik kasayı kırdıktan sonra, içerisinde bulunan kol saatleri, dizüstü bilgisayar ve ses kayıt cihazını alarak, kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şahsın R.A. olduğu belirledi. Daha sonra şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis, R.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç