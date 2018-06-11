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Midye çıkarttığını zannettiler ama...

İstanbul Fatih’te denizde bir kişinin cesedi bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı.

Midye çıkarttığını zannettiler ama...

11 Haziran 2018 20:34

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Samatya sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen deniz polis ekiplerine bağlı “Kurbağa Adam” olarak bilinen dalgıçlar arama çalışmalarına başladı. Deniz polisi, kıyıya çıkarttığı cesedin üzerinde inceleme yaptı. Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 30 -35 yaşlarında olduğunu belirtti. Denizden çıkarılan ceset Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

“5-10 DAKİKA SUYUN ÜZERİNDE KALDI” 

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, “Biz burada oturuyorduk, bir kişiyi gördük denize giriyordu. Önce denizden midye çıkarttığını zannettik, ardından kayaların arasında sürüklendiğini görünce polise ekiplerine haber verdik. Daha sonra 5-10 dakika suyun üzerinde durdu, dalga gelince adamı aldı götürdü” şeklinde konuştu.  

 

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