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Migren nasıl geçer? Migren nedir? Migren tedavi yöntemleri?

Migren bir baş ağrısı olmasıyla birlikte, hayatımızı olumsuz etkileyen ve geceleri uykusuz bırakan ağır şekilde hissedilen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla üç kar görülmekte ve günlük işlerin yapılmasını bile engellemektedir. Zonklayıcı etkisi ve keskin bir şekilde ortaya çıkmasıyla genelde şakakta meydana gelir. Peki, Migren nasıl geçer? Migren ağrısından nasıl kurtulurum? Migren tedavi yöntemleri neler? İşte detaylar haberimizde…

Migren nasıl geçer? Migren nedir? Migren tedavi yöntemleri?

29 Aralık 2017 01:00

Migren nedir, migrenin tedavi yöntemleri nedir, migren nasıl geçer gibi sorular aklımıza gelmektedir. Migren atakları yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Kiminde yılda bir veya iki defa rastlanırken, bazılarında ise bir ay içerisinde defalarca görülüyor. Ağrı ile beraber bulantı, ses ve ışığa karşı duyarlılık günlük işleri yapmakta kişileri zora sokabiliyor. Tam bir migren tanısı koymak uzun bir süreç gerektirmekte ve uzman tarafından yapılması gerekmektedir. Aileden kaynaklanan kalıtımsal sebeplerden veya hormonal değişikliklerden kaynaklanabilir. Kadınlarda hastalığın özellikle adet dönemlerinde sık görülmesi bu sebeple olabilmektedir.

Migren nasıl geçer? 

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Bilge Bıyıklı ansızın ortaya çıkıp hayatı dayanılmaz hale getirebilen migren hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Bıyıklı, “Uyku düzeninizi ihmal etmeyin, Yeterli ve dengeli beslenin, kesinlikle öğün atlamayın, Gerilim ve stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın, Düzenli spor yapın, Lodos esen havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterin, Parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ve keskin kokulardan uzak durun, Günde ortalama 2-3 litre su için.” 

Diyetisyen Emre Can Karakaşlı, bazı besinlerdeki katkı maddeleri ve diyetteki diğer bileşenlerin, migrene yol açabileceğini, fakat bireyden bireye etkisinin değişiklik gösterebileceğini ifade etti. Karakaşlı, "Günlük beslenme düzenimizde fark etmeden tükettiğimiz bazı besinlerin atakları arttırabilir. Açlık, alkol, çikolata ve peynir en sık bilinen tetikleyicilerdir. Genel olarak migren tetikleyicileri düşünüldüğünde yapılan çalışmalarda en az bir beslenme kaynaklı tetikleyici öne sürülmekte, diyet açısından en sık bildirilen tetikleyicinin açlık olduğu bilinmektedir. Çikolata ve alkol de ikinci sırada gelmektedir. Özellikle sert ve çedar peynir çeşitlerinde, feniletilamin çikolatada, oktopamin turunçgillerde ve histamin kırmızı şarap ve birada bulunmaktadır. Kafein bağımlılığı, aşırı kahve tüketimi de şiddetli, zonklayıcı baş ağrısı ve migren ile ilişkilendirilmektedir. Açlık ve öğün atlamada migren hastalarında ağrının nüksetmesinde bir neden olarak düşünülmektedir. Alkol tüketiminin bazı baş ağrısı yaşayan hastalarda tolere edilemediği ve önemli bir tetikleyici olduğu, bu sebeple hastaların alkolden uzak durmaları önerilmiştir" dedi.

Migren tedavi yöntemleri nedir? Migren nasıl geçer

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Bilge Bıyıklı Migren tedavisi için tavsiyelerde bulundu. Eğer bir hasta ayda 8 ve üzeri atak ve ayın 15 günden fazlasını ağrılı geçiriyorsa kronik migrendir diyen Bıyıklı, “Kronik migren hastalarında yeni tedavi yöntemi olarak botoks işlemi uygulanmaktadır. Kaslara botoks toksini diye adlandırılan, kırışıklıklar için kullanılan ilaç ile aynı madde enjekte edilir ve kasların aktivitesinin azaltılması amaçlanır. Bu ilaç yüzde alın bölgesi, her iki şakak bölgesi, başın arka kısmı, boyun bölgesindeki belirli noktalara 10 dakikalık bir işlemle uygulanmaktadır. Kasların aktivitesi azaldığı zaman ağrı da azalmaktadır. Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda madde enjekte edilirken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda uygulama yapılır. Tekrarlanan tedavilerle hastada sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır” diye konuştu.

Etiketler: migren nasıl geçer, migren nedir, migren tedavi yöntemleri

 

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