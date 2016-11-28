Diğer
Kategoriler

Migren şikayetlerine karşı 7 öneri

Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Bıyıklı, Migrene karşı düzenli uyku, dengeli beslenme, spor yapma ve günde 2-3 litre su içilmesi tavsiyelerinde bulunurken, stres, esen havalar, parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ile keskin kokulardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Migren şikayetlerine karşı 7 öneri

28 Kasım 2016 12:16

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Bilge Bıyıklı ansızın ortaya çıkıp hayatı dayanılmaz hale getirebilen migren hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Stres migrenin en önemli nedenidir
Migrenin ani bir stresle hemen başın ağrıması ya da ağrı sıklığının artması şeklinde geliştiğini kaydeden Bıyıklı, “uykusuzluk ya da çok uyumak, uzun süreli açlık da tetikleyici sebepler arasında yer almaktadır. Adet dönemlerinde hormonal değişiklikten dolayı ağrılarda artış gözlenmektedir. Lodos esen havalar, sigara içmeyen biri için yoğun dumanlı ve yoğun ışıklı ortamda bulunmak, mayalı ve alkollü içecekler, deterjan kokuları, parfüm kokuları da migreni tetikleyen sebepler arasındadır” dedi.

Tedavide hedef ağrı sıklığını azaltmak
Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Bıyıklı şöyle devam etti:
“Migren tanısı konulduktan sonra tedaviyi belirleyen en önemli şey hastanın atak sıklığıdır. Hasta bir ay içerisinde üç ya da üçten fazla ağrı yaşıyorsa koruyucu bir tedavi uygulanarak ağrıların sıklığının azaltılması gerekir. Eğer hastanın ağrısı üçten az ise sadece ağrı olduğu sırada ağrı kesicinin uygulanmasıyla ağrının geçirilmesi yoluna gidilmektedir. Migren hastalarının ağrı başlangıcında en etkili ilacı almaları gerekir. Ağrı kesici almak geciktirildiği takdirde, ağrı iyice şiddetlendikten sonra ağrıyı geçirmek daha zordur.”

Botoks en etkili yöntem
Eğer bir hasta ayda 8 ve üzeri atak ve ayın 15 günden fazlasını ağrılı geçiriyorsa kronik migrendir diyen Bıyıklı, “Kronik migren hastalarında yeni tedavi yöntemi olarak botoks işlemi uygulanmaktadır. Kaslara botoks toksini diye adlandırılan, kırışıklıklar için kullanılan ilaç ile aynı madde enjekte edilir ve kasların aktivitesinin azaltılması amaçlanır. Bu ilaç yüzde alın bölgesi, her iki şakak bölgesi, başın arka kısmı, boyun bölgesindeki belirli noktalara 10 dakikalık bir işlemle uygulanmaktadır. Kasların aktivitesi azaldığı zaman ağrı da azalmaktadır. Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda madde enjekte edilirken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda uygulama yapılır. Tekrarlanan tedavilerle hastada sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır” diye konuştu.

Migrenden korunmanın 7 yolu
Migrenden korunmanın yollarını da açıklayan Bıyıklı, “Uyku düzeninizi ihmal etmeyin, Yeterli ve dengeli beslenin, kesinlikle öğün atlamayın, Gerilim ve stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın, Düzenli spor yapın, Lodos esen havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterin, Parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ve keskin kokulardan uzak durun, Günde ortalama 2-3 litre su için.” 

Etiketler: Bilge Bıyıklı, Migren


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç