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Mike Pence, İsrail Başakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Mike Pence, İsrail Başakanı Netanyahu ile görüştü

22 Ocak 2018 14:36

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence Orta Doğu turuna çıktı. Pence; Mısır, Ürdün ve İsrail’i kapsayan 4 günlük turunun üçüncü durağı olan İsrail’e geldi. İsrail’deki temaslarını 2 gün sürdürecek olan Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Pence, “İsrail’in başkenti Kudüs’te olmak büyük onur” dedi. Mike Pence, “İsrail-Filistin barışına ulaşmak amacıyla görüşmelerin yeniden başlaması için yeni bir çağın şafağında olduğumuzu umuyorum” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Pence’e Donald Trump’ın Kudüs açıklaması için teşekkürlerini ileterek, ABD-İsrail işbirliğinin hiç bu kadar güçlü olmadığını ifade etti. 

 

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