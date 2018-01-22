Mike Pence, İsrail Başakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence Orta Doğu turuna çıktı. Pence; Mısır, Ürdün ve İsrail’i kapsayan 4 günlük turunun üçüncü durağı olan İsrail’e geldi. İsrail’deki temaslarını 2 gün sürdürecek olan Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Pence, “İsrail’in başkenti Kudüs’te olmak büyük onur” dedi. Mike Pence, “İsrail-Filistin barışına ulaşmak amacıyla görüşmelerin yeniden başlaması için yeni bir çağın şafağında olduğumuzu umuyorum” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Pence’e Donald Trump’ın Kudüs açıklaması için teşekkürlerini ileterek, ABD-İsrail işbirliğinin hiç bu kadar güçlü olmadığını ifade etti.