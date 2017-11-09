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Mike Pence'den kilise saldırısı mağdurlarına ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde Teksas eyaletinde bir kilisede gerçekleştirilen katliamda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Mike Penceden kilise saldırısı mağdurlarına ziyaret

09 Kasım 2017 11:12

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence, kilisede ibadet eden insanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti. Pence ailesi, yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
ABD'nin Teksas eyaleti San Antonio şehrinde, kiliseye giren bir kişi, ibadet eden insanlara ateş açmış olayda 26 kişi hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi yaralanmıştı. San Antonio'nun 30 kilometre doğusundaki Sutherland Springs'te bulunan kilisede gerçekleşen olayda saldırgan vurularak öldürülmüştü. Saldırının yaşandığı esnada kilisede 50’den fazla insanın olduğu belirtilmişti.

 

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