Mikro krediler Turkcell'le dijitalleşiyor

Turkcell ve Türkiye'de dar gelirli kadınlara yönelik mikro kredi uygulamasını yürütmekte olan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığı iş birliğinde yeni bir adım atıyor. Yapılan açıklamaya göre Turkcell, mikro kredi faaliyetleri ile dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları hedefiyle çalışan TİSVA için dijital müşteri kimlik doğrulama servisi ‘Hızlı Giriş' ve dijital ödeme platformu ‘Paycell' üzerinden yeni bir ödeme sistemi oluşturdu. TİSVA'nın kuruluşunun 15. yılında çalışmalarına başlanan dijitalleşme projesi, 2019 yılında hayata geçirilecek. Proje sonuncunda; TİSVA, tüm faaliyetlerini dijital ortama taşıyan Türkiye'nin ilk vakıf unvanının sahibi olacak.

Özel kart hazırlandı

TİSVA Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın 61 ilde, 91 şube ile 175 bin dar gelirliye dağıttığı yaklaşık 770 milyon liralık mikro krediler, artık Paycell Kart tarafından hazırlanan özel kartlarla dağıtılacak. Kullanılacak Paycell Kart API sayesinde fiziki para dağıtımı ve tahsilatı yerine, geliştirilen Paycell Kart'la elektronik ortamda mikro kredi dağıtımı ve tahsilatı yapılabilecek.

Herkes hesabını her an inceleyebilecek

Gerçekleştirilen dijital dönüşüm hamlesinde ayrıca mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini daha hızlı ve güvenli hale getiren “Turkcell Hızlı Giriş” teknolojisi de kullanılacak. Mobil ve çevrimiçi hizmetlerde güvenli dijital kimlik çözümü olarak fark oluşturan Turkcell Hızlı Giriş sistemi sayesinde, mikro girişimci kadınların hesaplarını istedikleri zaman inceleyebilecekleri bir platform oluşturularak, mikro kredide şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Turkcell STK'ları da dijitalleştiriyor

TİSVA'nın dijitalleşmedeki isteğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “TİSVA ile sosyal sorumluluk çerçevesinde 2012'de hayata geçirdiğimiz işbirliğiyle, Türkiye'de ilk defa NFC teknolojisini uygulayarak, kağıtsız tahsilat sistemini aktif hale getirdik. Bu sayede büyük bir tasarrufun sağlanmasına da katkı sağladık. Yeni projemizle hem Paycell hem de Hızlı Giriş sistemini kullanarak artık TİSVA'nın dar gelirli kadınlarımıza sağladığı mikro krediler tamamen dijitalleşecek. Türkiye'nin dijitalleşmesinde en büyük adımları atan Turkcell olarak, sivil toplum kuruluşlarının da dijitalleşmesinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi.

Dijital, şeffaf ve güvenilir mikro kredi

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dijitalleşmeyi önceliklerini aldıklarını belirten TİSVA Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, “Kadını güçlendirmenin toplumu güçlendirmek olduğunu düşünüyoruz. Turkcell de bu konuda hassasiyet göstererek bize destek olmayı sürdürüyor. Hayata geçirilecek projeyle fiziki para dağıtımı ve tahsilatı yerine, geliştirilen Paycell Kart'la elektronik ortamda şeffaf ve güvenilir mikro kredi dağıtımı ve tahsilatı mümkün hale gelecek.