'Mikrocerrahi ameliyatı sonrası hastalar aynı gün ayağa kalkıyor'

Günümüzde modern cerrahi teknikleri sayesinde hem ameliyatların daha güvenli hale geldi ve hem de hasta konforu arttı. Özel ameliyat mikroskobu ile çapı 1 mm'den daha küçük olan sinir ve damarların büyütülerek çok ince aletler yardımıyla yapılan işlemlere mikro cerrahi adı verildiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağatay Kemerli, mikro cerrahinin bel fıtığı ve boyun fıtığı ameliyatlarında en çok başvurulan yöntem olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Çağatay Kemerli, bel fıtığı ve boyun fıtığı ameliyatında mikro cerrahinin avantajlarını şöyle sıraladı:

"Ameliyatta kullanılan mikroskop sayesinde dokular ayrıntılı olarak görülebilir. Bu sayede zor görülebilen çapı 1 mm'den daha küçük olan sinir ve damarlar daha rahat ameliyat edilebilir. Mikrocerrahi yönteminde daha az kesi yapıldığından dolayı daha az kas dokusu hasarı olur, yaranın iyileşmesi çabuk ve yüz güldürücü olur. Mikrocerrahi ile ameliyat yönteminde dikiş olmaz Enfeksiyon ve kan kaybı riski hemen hemen yoktur. Hasta ameliyattan sonra 12 saat süreyle dinlendirilir ve aynı gün taburcu edilir. 3 gün sonra da işlerine devam edebilir".

Boyun fıtığında mikrocerrahi tekniği

Uygulanan konservatif tedavi (istirahat, ilaç tedavisi vs.) şikayetleri gidermediyse, boyun omurilik sinirlerindeki sinirler üzerindeki baskıyı kaldırmak ve olası nörolojik komplikasyonları (kas güçsüzlüğü, yürüyememe, idrarını ya da gaitasını tutamama, iktidarsızlık gibi) önlemek amacıyla cerrahi tedavinin düşünüldüğünü sözlerine ekleyen Op. Dr. Çağatay Kemerli, günümüz modern araştırma teknikleri (MRI CT gibi), yine günümüz modern cerrahi teknikleri (mikrocerrahi gibi) artık boyun fıtığını kader olmaktan çıkardığını, hasta konforunu üst seviyeye taşıdığını, iyileşme periyodunu da daha çok kısalttığını belirtti.

Yalnız boyun fıtıkları değil boyunda kaymalar, darlıklar çeşitli enstrumasyonlar ile sıfır hata ile onarıldığını anlatan Op. Dr. Kemerli, hastaların aynı gün ya da bir gün sonra yürüyüp taburcu olduklarını ve işlerinin ağırlığına göre 3 gün veya bir haftada normal yaşamlarına, işlerine geri döndüklerini vurguladı.

Özellikle nörolojik nefistik denilen ellerde, kollarda güçsüzlük, gece-gündüz ilaca yanıt vermeyen ağrı ve uzun yıllar veya aylar boyunca hastamızın hayat kalitesini olumsuz etkileyen fıtıkların mikrocerrahi ile ameliyat edildiğinin altını çizen Op. Dr. Çağatay Kemerli, mikrocerrahi ile ameliyat edilen hastalarda dikiş olmadığını, 4 saat sonra oturduklarını, yemek yiyebildiklerini, 6 saat sonra yürüyebildiklerini, 12 saat sonra taburcu olduklarını ve 3 gün sonrada işlerine başlayabildiklerini dile getirdi.

Bel fıtığına mikrocerrahi tekniği

Op. Dr. Çağatay Kemerli, bel fıtığının kişinin yaşam standardını düşüren ve ağrıya yol açan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Bel fıtığının özellikle profesyonel sporcular için hem sağlık, hem kariyer açısından büyük bir sıkıntı olduğunu vurgulayan Kemerli, bel fıtığı tedavisinde mikrocerrahi tekniğinin uygulandığı hastalarda yüzde 80'den fazla başarı sağlandığını dile getirdi.

Bel fıtığı olan kişilerde genellikle bel ağrısı, bacakta ağrı veya uyuşma görüldüğünü dile getiren Op. Dr. Çağatay Kemerli, özellikle sporcuların uzun iyileşme süresinden kaçındıklarını, bu nedenle mikrocerrahi tekniğinin daha hızlı iyileşme olanağı sağladığını ve artık daha sık kullanıldığını ifade etti.