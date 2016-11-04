Edinilen bilgiye göre, Valiliğin aldığı karar gereği daha önce bir katı kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan iş yerinin diğer katının da yıkılmak istenmesine karşı çıkan konukevi sahibi Berces Kaya, yıkıma giden Büyükşehir Belediyesi yetkililerine mahkeme kararını göstererek yıkımın yapılamayacağını söyledi. Yetkililer ile iş yeri sahibi arasında yapılan görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmayınca iş yeri sahibi mahkemeden aldığı yürütme durdurma kararını eline alarak üst kata çıkıp mikrofonla görevlilere yıkımı yapamayacaklarını anlatmaya çalıştı. Elinde yıkımın yapılamayacağını gösteren mahkeme kararı olduğunu söyleyen Kaya, belediyenin yıkım işleminin hukuka aykırı olduğunu savundu. Üst kata çıkıp yıkım yapıldığı takdirde suç işleneceğini ve buna müsaade etmeyeceğini söyleyen Kaya, gerekirse üzerine benzin döküp ateşe vereceğini belirtti. Berces Kaya’yı ikna edemeyen belediye yetkilileri, yıkımı ertelemek zorunda kaldı.

Belediye yetkilileri gittikten sonra bir açıklama yapan iş yeri sahibi Berces Kaya, "Bugün yıkıma tekrar geldiler ancak mevcut olan yerin tapulu, imarlı, iskanlı, planlı, projeli, belediye tarafından onaylanmış olmasına rağmen yine belediye ekipleri yine geldi. Bu konu hakkında belediyenin yıkımı için mahkemeden almış olduğum hem yürütme durdurma kararı, ayrıca kazanmış olduğum mahkemeyi, bu mahkeme aynı zamanda Danıştay’da onaylanmış olmasına rağmen yine yıkıma geldi. Elimdeki mahkeme kararlarının mahkeme için bağlayıcı olmadığını söylediler. Benim iş yerimin yıkılmasının tek nedeni ruhsat tarihi geçtikten sonra yapmamdı ancak bu buna yapılırken sadece o anda maddi olarak yetersiz olduğumdan dolayı 4’üncü katı sonradan yaptık. Bunun da belediye için suç teşkil ettiğinin kanısındayım. Tabi bu belediyenin iddiası. Biz bu olayı mahkemeye götürdük. Mahkemeyi kazandık. Mahkemeyi kazanmamıza rağmen Danıştay’ın onaylamasına rağmen yine de belediye yıkımı gerçekleştirmek istedi ancak dünkü tarihle ben tekrar mahkemeye müracaat ettim ve tekrar yürütme durdurma aldım. Ancak öyle engel olabildim. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı yıkıma geliyor. Tek hata inşaat ruhsatının tarihinin geçmesi. Diğer tüm belgeler belediyenin onayına sunulmuş ve kabul edilmiş. Benim işlediğim tek bir kabahatten, bilinçsiz işlediğim bir tek kabahatten dolayı neden belediye bu kadar üstüme geliyor. Benim bilinçsiz bir hatamı görerek işletmemi yıkmaya geliyorsunuz. Neden kendiniz onayladığınız bütün belgeleri görmüyorsunuz. Bu kabahati neden kendinizde görmüyorsunuz” diyerek yıkımın yasal olmadığını iddia etti.

Belediye ekipleri, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine yıkımı gerçekleştirmekten vazgeçti.