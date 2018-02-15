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Milan, Bulgaristan'da avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Milan, Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'i 3-0 mağlup ederken, İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu bir asit yaptı.

Milan, Bulgaristanda avantajı kaptı

15 Şubat 2018 23:18

Ludogorets ile Milan, Gradski Dianko Stefanov Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 45. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Cutrone, Milan'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da İtalyan ekibi etkili oldu. 64. dakikada Rodriguez penaltıdan farkı 2'ye çıkarırken, 90+2. dakikada Barini maçın skorunu belirledi. (0-3). 75. dakika oyunda kalan Hakan Çalhanoğlu, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 22 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

 

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