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Milan Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Milan Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı

İtalya Ligi'nde muhteşem bir maç daha. Milan kendi sahasında bu akşam Roma ile karşılaşıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri konu olan Milan Roma maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte detaylar...

Milan Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Milan Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı

31 Ağustos 2018 23:02

Milan Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle... Milan ve Roma bu akşam San Siro Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A'da gecenin maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan sahasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma takımı ile karşılaşıyor. Milan - Roma maçı saat 21:30'da başlayacak. 

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Milan - Roma maçı ilk 11'ler

Milan: Donnarumma, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Calabria, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Kessie, Higuain, Suso

Roma: Olsen, Kolarov, Fazio, Marcano, Manolas, Karsdorp, De Rossi, Pastore, N'Zonzi, Dzeko, Schick 

 

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