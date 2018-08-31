Milan Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Milan Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı

Milan Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle... Milan ve Roma bu akşam San Siro Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A'da gecenin maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan sahasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma takımı ile karşılaşıyor. Milan - Roma maçı saat 21:30'da başlayacak.

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Milan - Roma maçı ilk 11'ler

Milan: Donnarumma, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Calabria, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Kessie, Higuain, Suso

Roma: Olsen, Kolarov, Fazio, Marcano, Manolas, Karsdorp, De Rossi, Pastore, N'Zonzi, Dzeko, Schick