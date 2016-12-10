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Milan ve Inter’in Kjaer savaşı

Fenerbahçe’nin Danimarkalı defans oyuncusu Simon Kjaer için İtalya’nın Milan ve Inter takımlarının devrede olduğu iddia edildi.

Milan ve Interin Kjaer savaşı

10 Aralık 2016 12:27

Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibi Lille’den 7,5 milyon euroya renklerine bağladığı Danimarkalı Simon Kjaer’in talipleri artıyor. Fenerbahçe forması giydiği günden bu yana sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Kjaer için İtalya’nın köklü kulüplerinden Milan ve Inter’in nabız yokladığı ileri sürüldü.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Milan’ın 27 yaşındaki başarılı defans oyuncusu için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Haberlerde ayrıca, Fenerbahçe’de bir dönem sportif direktörlük yapan Giuliano Terraneo’nun da Simon Kjaer için Inter’e bilgi verdiği aktarıldı.

Etiketler: fenerbahçe, milan, Simon Kjaer


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