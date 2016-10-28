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Milan’da bir devir sona eriyor

30 yıldır AC Milan’ın CEO’luğunu yürüten Adriano Galliani, görevini bırakma kararı aldı.

Milanda bir devir sona eriyor

28 Ekim 2016 17:14

Göreve geldiği yıllarda kurulan Van Basten, Gullit ve Rijkaard’lı kadrosuyla AC Milan’a altın yıllarını yaşatan Galliani görev süresi boyunca Milan’la 5 Şampiyonlar Ligi Kupası, 8 Serie A Şampiyonluğu ve 3 de Dünya ve Kıtalararası Kupa kazandı.

İtalyan basınına göre Antonio Galliani, AC Milan kulübünün hisselerinin sahibi Fininvest firmasına 2019 yılında sona erecek kontratının kulübün hisselerinin Çinli Sine-Europe Sports’a devir işleminin tamamlanmasının ardından feshedilmesini isteğini iletti. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Galliani Milan’dan ayrıldıktan sonra 2002-2006 yılları arasında yürüttüğü Serie A İtalyan Ligi Başkanlığı görevine geri dönebilir.


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