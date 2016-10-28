Göreve geldiği yıllarda kurulan Van Basten, Gullit ve Rijkaard’lı kadrosuyla AC Milan’a altın yıllarını yaşatan Galliani görev süresi boyunca Milan’la 5 Şampiyonlar Ligi Kupası, 8 Serie A Şampiyonluğu ve 3 de Dünya ve Kıtalararası Kupa kazandı.

İtalyan basınına göre Antonio Galliani, AC Milan kulübünün hisselerinin sahibi Fininvest firmasına 2019 yılında sona erecek kontratının kulübün hisselerinin Çinli Sine-Europe Sports’a devir işleminin tamamlanmasının ardından feshedilmesini isteğini iletti. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Galliani Milan’dan ayrıldıktan sonra 2002-2006 yılları arasında yürüttüğü Serie A İtalyan Ligi Başkanlığı görevine geri dönebilir.