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Milan'ı Hakan Çalhanoğlu kurtardı

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının Fiorentina ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada beraberlik golünü atarak 1 puanı getiren isim oldu.

Milanı Hakan Çalhanoğlu kurtardı

30 Aralık 2017 16:54

Milan, Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Milan'a hayat veren gol ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

53. dakikada Borini'nin yerine oyuna dahil olan Hakan, 74. dakikada attığı golle hem takımına beraberliği getirdi hem de kendisinin ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Gattuso'yu takımın başına getirerek çıkış arayan İtalyan devi, bu skorla puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti.

Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla toplamda 3 gol, 3 asiste ulaştı. 

Uygar Aydın

 

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