Milano Büyükelçiliğinde 29 Ekim resepsiyonu

T.C. Milano Başkonsolosu Hami Aksoy'un ev sahipliğinde Gallia Excelsior Oteli'nde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıl dönümü resepsiyonuna Kuzey İtalya'da yaşayan vatandaşlar, öğrenciler, iş adamları, STK temsilcilerinin yanı sıra Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Como kenti Valisi Bruno Corda da katıldı. İtalyan ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan gecede Başkonsolos Hami Aksoy, Cumhuriyet'in kuruluşu hakkında bir konuşma yaptı. Daha sonra ise dünyaca ünlü tenor Murat Karahan sahne aldı. Karahan ve ekibi İtalyan ve Türk müziklerinden klasik örneklerle davetlilere müzik ziyafeti sundu. İHA mikrofonlarına açıklamada bulunan T.C. Milano Başkonsolosu Hami Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Milano'da çok güzel bir organizasyonla kutlandığını belirterek, "Çok büyük bir kalabalık vardı. Milano'daki vatandaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla, sevinçle, mutlulukla kutladık. Dünya çapında ünlü tenorlarımızdan Murat Karahan bizlerleydi. En güzel şekilde burada ülkemizi temsil etti. Hem Türkçe hem de İtalyanca şarkılar söyledi" dedi.

Tenor Murat Karahan ise Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına geçen hafta Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyonda kutlamaya başladığını belirterek, "Bu nedenle ben bir gün olarak değil bir Cumhuriyet Bayramı haftası olarak kutluyorum Cumhuriyet Bayramımızı. Bir opera sanatçısı olarak ülkemi temsil etmek benim için en büyük onur" şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu da resepsiyondaydı

Öte yandan, resepsiyona AC Milan takımında forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu da katıldı. Çalhanoğlu davetlilerle bol bol resim çektirdi.

Burak Ortahamamcılar

