Türkiye'nin Milano Başkonsolusu Hami Aksoy'un ev sahipliğinde Gallia Excelsior Oteli'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna kuzey İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, öğrenciler, iş adamlarının da bulunduğu yaklaşık 400 seçkin davetli katıldı. Resepsiyon öncesinde İtalya’nın en prestijli moda okullarından biri kabul edilen Marangoni Moda Enstitüsü’nden mezun olan genç Türk tasarımcılar Tamer Çoğal, Mahmut Ağaç, Selen Akyüz ve Merve Uçar'ın 10’ar parçadan oluşan koleksiyonlarının yer aldığı bir defile gerçekleştirildi. Türk firmalarının desteği ile gerçekleşen defiledeki kıyafetlerde Türkiye'de üretilmiş deri, tekstil ve diğer özgün ürün ve materyaller kullanıldı.

Burak Ortahamamcılar

