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Milano'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İtalya'nın Milano kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Başkonsolosluğu'nun düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Milanoda Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Milano'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Foto Galeri

28 Ekim 2016 23:44

Türkiye'nin Milano Başkonsolusu Hami Aksoy'un ev sahipliğinde Gallia Excelsior Oteli'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna kuzey İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, öğrenciler, iş adamlarının da bulunduğu yaklaşık 400 seçkin davetli katıldı. Resepsiyon öncesinde İtalya’nın en prestijli moda okullarından biri kabul edilen Marangoni Moda Enstitüsü’nden mezun olan genç Türk tasarımcılar Tamer Çoğal, Mahmut Ağaç, Selen Akyüz ve Merve Uçar'ın 10’ar parçadan oluşan koleksiyonlarının yer aldığı bir defile gerçekleştirildi. Türk firmalarının desteği ile gerçekleşen defiledeki kıyafetlerde Türkiye'de üretilmiş deri, tekstil ve diğer özgün ürün ve materyaller kullanıldı. 

Burak Ortahamamcılar
 

Etiketler: Milano


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