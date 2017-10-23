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Milas - Yatağan karayolunda kaza; 1 yaralı

Muğla’da, Milas-Yatağan karayolu Boğa Yokuşu Mevkii’nde trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1 kişi otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı.

Milas - Yatağan karayolunda kaza; 1 yaralı

23 Ekim 2017 20:45

Milas - Yatağan karayolu Boğa Yokuşu Mevkii Menteş Mahalle Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Veli Çelik idaresindeki 20 V 2504 plakalı otomobil ile Rifat Kartalmış idaresindeki 48 LB 028 plakalı mikser kamyonu çarpıştı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Veli Çelik araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Yaralı sürücü Çelik araç içerisinden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılıp, ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Çağrı Purma

Etiketler: kaza, Milas - Yatağan karayolu

 

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