Milas - Yatağan karayolunda kaza; 1 yaralı

Milas - Yatağan karayolu Boğa Yokuşu Mevkii Menteş Mahalle Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Veli Çelik idaresindeki 20 V 2504 plakalı otomobil ile Rifat Kartalmış idaresindeki 48 LB 028 plakalı mikser kamyonu çarpıştı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Veli Çelik araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Yaralı sürücü Çelik araç içerisinden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılıp, ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Çağrı Purma