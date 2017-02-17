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Milas’ta 15 hayvan telef edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 15 kedi ve köpek kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendi. Mahallelerindeki hayvanların iki günden beri telef olduğunu belirten mahalle sakinleri “yapılan vicdansızlıktır” dedi.

Milasta 15 hayvan telef edildi

17 Şubat 2017 07:56

Milas’ın Bahçelievler Mahallesi’nde iki günden beri aralarında sahipli köpeklerinde bulunduğu, yaklaşık 15 kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden mahalle sakinleri duruma öfkelenerek tepki gösterdi.

5 yıldan beri bakıyorduk

Mahalle sakinlerinden Adem Özer (65) zehirlenen köpekler arasında evinin bahçesinde yaklaşık 5 yıldan beri baktığı golden cinsi Reis isimli köpeğinde bulunduğunu belirterek, “Mahallemizde iki günden beri kedi ve köpek ölümleri meydana geliyordu. Hatta bazı komşularımız köpeği sakın dışarı bırakma diye beni uyardı. Biz içerdeyken Reis farkında olmadan bahçeden dışarı çıkmış. Bugün akşam saatlerinde evin yakınlarında yerde halsiz bir şekilde yatarken buldum. Zehirlendiğini fark ettikten sonra hemen süt ve ayran içirdim. Ardından veterinere götürdüm. Veteriner serum ve ilaçlar ile tedavi uyguladı. Fakat gördüğünüz gibi kurtaramadık” dedi.

Bu yapılan vicdansızlıktır

Akşam saatlerinde ise evine geldiğinde komşularının sesleri üzerine dışarı çıktığını belirten mahalle sakinlerinden Gürsoy Doğan komşularından bazı sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü öğrenmesinin ardından mahallede araştırma yaptığını ifade ederek, “Mahallede, ara sokaklarda ve evimin hemen arkasındaki boş arazilerde aralarında yavru köpeklerin de olduğu yaklaşık 8-10 köpeğin zehirlendiğini gördüm. Zehirlenen köpekler arasında sahipli olanlarda var. Yaptığım araştırma sırasında zehirlenen ve hayatta kalmaya çalışan bazı köpekler beni görünce kaçtı. Sanırım onlarda büyük ihtimalle öldü. Bu yapılan vicdansızlıktır. İnsanlığa sığmaz” dedi.

Bu hareketi normal bir insan yapamaz

Mahallelerinde oturan bir kişiden de şüphelendiklerini belirten Doğan ve Özer, “Bu sokaklarda hepimizin çocukları oyun oynuyor. Belki de bunu yapan kişinin de çocuğu veya torunu bu sokaklarda oyun oynuyordur. Atılan zehir çocukları da canından edebilirdi. Hem hayvanların, hem de insanların sağlığını tehdit eden bu hareketi normal bir insan yapamaz” dedi.

Meydana gelen olayın ardından duruma öfkelenen olan mahalle sakinleri, yaşanan olay karşısında tedirgin olduklarını belirterek, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. 

Çağrı Purma


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